https://ria.ru/20211021/okhrannik-1755620198.html

В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика

В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика - РИА Новости, 21.10.2021

В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика

Компания X5 Group проверяет информацию из новосибирского магазина "Пятерочка", где произошел инцидент между охранником магазина и ребенком, сотрудник частного... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:31

2021-10-21T16:31

2021-10-21T16:31

происшествия

новосибирская область

x5 retail group

следственный комитет россии (ск рф)

пятерочка (сеть магазинов)

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания X5 Group проверяет информацию из новосибирского магазина "Пятерочка", где произошел инцидент между охранником магазина и ребенком, сотрудник частного охранного предприятия отстранен от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5.Следственное управление СК РФ по Новосибирской области в среду сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника."Мы тщательно проверяем информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые", - сообщили в X5.Компания проверяет информацию о том, действительно ли в результате конфликта с охранником подросток получил травму."Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация в нашем магазине, приносим свои извинения юному посетителю и всей его семье, компания готова оказать помощь при необходимости. Мы предоставили все видеоматериалы с камер наблюдения правоохранительным органам и тесно взаимодействуем с ними для выяснения всех обстоятельств инцидента", - сказали в X5.

https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html

https://ria.ru/20211014/plyazh-1754614298.html

новосибирская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, x5 retail group, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), россия