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В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика
В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика - РИА Новости, 21.10.2021
В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика
Компания X5 Group проверяет информацию из новосибирского магазина "Пятерочка", где произошел инцидент между охранником магазина и ребенком, сотрудник частного... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:31
2021-10-21T16:31
происшествия
новосибирская область
x5 retail group
следственный комитет россии (ск рф)
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания X5 Group проверяет информацию из новосибирского магазина "Пятерочка", где произошел инцидент между охранником магазина и ребенком, сотрудник частного охранного предприятия отстранен от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5.Следственное управление СК РФ по Новосибирской области в среду сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника."Мы тщательно проверяем информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые", - сообщили в X5.Компания проверяет информацию о том, действительно ли в результате конфликта с охранником подросток получил травму."Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация в нашем магазине, приносим свои извинения юному посетителю и всей его семье, компания готова оказать помощь при необходимости. Мы предоставили все видеоматериалы с камер наблюдения правоохранительным органам и тесно взаимодействуем с ними для выяснения всех обстоятельств инцидента", - сказали в X5.
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происшествия, новосибирская область, x5 retail group, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), россия
16:31 21.10.2021
 
В Новосибирске отстранили от работы охранника, ударившего мальчика

Ударившего подростка в "Пятерочке" в Новосибирске охранника отстранили от работы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагазин "Пятерочка"
Магазин Пятерочка - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания X5 Group проверяет информацию из новосибирского магазина "Пятерочка", где произошел инцидент между охранником магазина и ребенком, сотрудник частного охранного предприятия отстранен от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5.
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области в среду сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника.
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"Мы тщательно проверяем информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые", - сообщили в X5.
"Сотрудник ЧОП отстранен от работы во всех магазинах торговой сети. В адрес ЧОП направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями", - добавили в ритейлере.
Компания проверяет информацию о том, действительно ли в результате конфликта с охранником подросток получил травму.
"Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация в нашем магазине, приносим свои извинения юному посетителю и всей его семье, компания готова оказать помощь при необходимости. Мы предоставили все видеоматериалы с камер наблюдения правоохранительным органам и тесно взаимодействуем с ними для выяснения всех обстоятельств инцидента", - сказали в X5.
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ПроисшествияНовосибирская областьX5 Retail GroupСледственный комитет России (СК РФ)Пятерочка (сеть магазинов)Россия
 
 
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