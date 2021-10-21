https://ria.ru/20211021/obyski-1755537712.html
В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски
В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски - РИА Новости, 21.10.2021
В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски
Полиция проводит обыски в кабинете исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:17
2021-10-21T11:17
2021-10-21T11:17
происшествия
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит обыски в кабинете исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации."Сегодня в рабочем кабинете и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова проходят оперативные мероприятия - обыск. Указанные мероприятия осуществляются УМВД по Тамбовской области", - говорится в сообщении собеседника агентства.Он отметил, что со стороны руководства области правоохранителям оказывается "максимальное содействие".Полиция информацию об обысках не комментирует.
https://ria.ru/20211019/arest-1755217382.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски
Полиция проводит обыски в кабинете и.о. замглавы Тамбовской области Громова