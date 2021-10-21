https://ria.ru/20211021/obyski-1755537712.html

В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски

В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски - РИА Новости, 21.10.2021

В кабинете и.о. замглавы Тамбовской области начались обыски

Полиция проводит обыски в кабинете исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:17

2021-10-21T11:17

2021-10-21T11:17

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит обыски в кабинете исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации."Сегодня в рабочем кабинете и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова проходят оперативные мероприятия - обыск. Указанные мероприятия осуществляются УМВД по Тамбовской области", - говорится в сообщении собеседника агентства.Он отметил, что со стороны руководства области правоохранителям оказывается "максимальное содействие".Полиция информацию об обысках не комментирует.

https://ria.ru/20211019/arest-1755217382.html

тамбовская область

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2021

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происшествия, тамбовская область