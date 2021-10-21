https://ria.ru/20211021/meditsina-1755642178.html

Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете

Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете - РИА Новости, 21.10.2021

Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете

Депутаты Заксобрания Калужской области ознакомились с проектом бюджета региона на 2022 год и намерены добиваться увеличения расходов на медицину и ряд других... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:45

2021-10-21T17:45

2021-10-21T17:45

калужская область

экономика

общество

медицина

бюджет

калужская область

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg

КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области ознакомились с проектом бюджета региона на 2022 год и намерены добиваться увеличения расходов на медицину и ряд других социальных направлений, сообщает пресс-служба Заксобрания.В четверг председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев обозначил приоритеты в работе фракции "Единая Россия", которая имеет большинство мандатов в региональном парламенте, над бюджетом Калужской области на 2022 год. Новосельцев отметил, что документ еще официально в Заксобрание не поступил, но фракция уже ознакомилась с проектом и решила, что будет настаивать на увеличении финансирования ряда направлений.По словам председателя, на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения в Калужской области" на следующий год планируется предусмотреть чуть более 11,7 миллиарда рублей, из них 640 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена."В условиях продолжающейся пандемии фракция "Единая Россия" обращается к правительству области с тем, чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо", - подчеркнул спикер областного парламента.Еще одним принципиальным моментом, по словам Новосельцева, является увеличение финансирования программы инициативного бюджетирования. "Те проекты, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расходы должен понести бюджет", - сказал он.По данным Заксобрания, в текущем году на программу предусмотрено 150 миллионов рублей. Участие в конкурсе на получение средств областного бюджета на проекты инициативного бюджетирования подали более 200 муниципальных образований. Программа очень востребована на местах, отмечается в сообщении, и позволяет решать многие вопросы по благоустройству территорий, ремонту социальных объектов, тротуаров и дорог.Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств на приобретение жилья для детей-сирот, а также на развитие программы "Чистая вода".

https://ria.ru/20211021/tekhnologii-1755602168.html

https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755439313.html

https://ria.ru/20211021/podderzhka-1755641445.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, медицина, бюджет, калужская область, единая россия, россия