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Калужская область
https://ria.ru/20211021/meditsina-1755642178.html
Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете
Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете - РИА Новости, 21.10.2021
Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете
Депутаты Заксобрания Калужской области ознакомились с проектом бюджета региона на 2022 год и намерены добиваться увеличения расходов на медицину и ряд других... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:45
2021-10-21T17:45
калужская область
экономика
общество
медицина
бюджет
калужская область
единая россия
россия
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области ознакомились с проектом бюджета региона на 2022 год и намерены добиваться увеличения расходов на медицину и ряд других социальных направлений, сообщает пресс-служба Заксобрания.В четверг председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев обозначил приоритеты в работе фракции "Единая Россия", которая имеет большинство мандатов в региональном парламенте, над бюджетом Калужской области на 2022 год. Новосельцев отметил, что документ еще официально в Заксобрание не поступил, но фракция уже ознакомилась с проектом и решила, что будет настаивать на увеличении финансирования ряда направлений.По словам председателя, на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения в Калужской области" на следующий год планируется предусмотреть чуть более 11,7 миллиарда рублей, из них 640 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена."В условиях продолжающейся пандемии фракция "Единая Россия" обращается к правительству области с тем, чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо", - подчеркнул спикер областного парламента.Еще одним принципиальным моментом, по словам Новосельцева, является увеличение финансирования программы инициативного бюджетирования. "Те проекты, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расходы должен понести бюджет", - сказал он.По данным Заксобрания, в текущем году на программу предусмотрено 150 миллионов рублей. Участие в конкурсе на получение средств областного бюджета на проекты инициативного бюджетирования подали более 200 муниципальных образований. Программа очень востребована на местах, отмечается в сообщении, и позволяет решать многие вопросы по благоустройству территорий, ремонту социальных объектов, тротуаров и дорог.Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств на приобретение жилья для детей-сирот, а также на развитие программы "Чистая вода".
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экономика, общество, медицина, бюджет, калужская область, единая россия, россия
17:45 21.10.2021
 
Калужские депутаты увеличат расходы на медицину в облбюджете

Депутаты Заксобрания Калужской области намерены увеличить расходы на медицину в облбюджете

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области ознакомились с проектом бюджета региона на 2022 год и намерены добиваться увеличения расходов на медицину и ряд других социальных направлений, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В четверг председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев обозначил приоритеты в работе фракции "Единая Россия", которая имеет большинство мандатов в региональном парламенте, над бюджетом Калужской области на 2022 год. Новосельцев отметил, что документ еще официально в Заксобрание не поступил, но фракция уже ознакомилась с проектом и решила, что будет настаивать на увеличении финансирования ряда направлений.
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По словам председателя, на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения в Калужской области" на следующий год планируется предусмотреть чуть более 11,7 миллиарда рублей, из них 640 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена.
"В условиях продолжающейся пандемии фракция "Единая Россия" обращается к правительству области с тем, чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо", - подчеркнул спикер областного парламента.
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Еще одним принципиальным моментом, по словам Новосельцева, является увеличение финансирования программы инициативного бюджетирования. "Те проекты, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расходы должен понести бюджет", - сказал он.
По данным Заксобрания, в текущем году на программу предусмотрено 150 миллионов рублей. Участие в конкурсе на получение средств областного бюджета на проекты инициативного бюджетирования подали более 200 муниципальных образований. Программа очень востребована на местах, отмечается в сообщении, и позволяет решать многие вопросы по благоустройству территорий, ремонту социальных объектов, тротуаров и дорог.
Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств на приобретение жилья для детей-сирот, а также на развитие программы "Чистая вода".
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