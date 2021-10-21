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Матвиенко прокомментировала вопрос признания талибского правительства

Матвиенко прокомментировала вопрос признания талибского правительства - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко прокомментировала вопрос признания талибского правительства

Вопрос признания талибского (движение "Талибан"*) руководства Афганистана не является вопросом первоочередной важности, считает спикер Совета Федерации... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:57

2021-10-21T13:57

2021-10-21T14:01

в мире

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россия

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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Вопрос признания талибского (движение "Талибан"*) руководства Афганистана не является вопросом первоочередной важности, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Вопрос признания или непризнания не является первоочередным шагом. Талибами должны быть сделаны те шаги, о которых я говорила (инклюзивность, защита прав человека - ред), вот тут, думаю, будет признание, потому что они реальная власть там", - заявила она журналистам.* Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, талибан, афганистан, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия