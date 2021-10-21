Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина практически выкрала представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), пойдя на осознанное обострение ситуации и создав опасный прецедент, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее МИД РФ заявил, что задержанный Киевом представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе оказался гражданином России, но Украина не уведомила дипломатические и консульские учреждения РФ, заявил МИД России.
"13 октября Киев сознательно пошел на обострение, задержав с применением насилия представителя Луганска в действующем составе СЦКК", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.
По его словам, инцидент произошел внутри участка разведения сил и средств в Золотом, где луганчанами осуществлялись работы по разминированию, что подтверждаются отчетом СММ от 14 октября.
"Для их проведения украинской стороной формально были предоставлены гарантии безопасности. Несмотря на это, прямо "под носом" у миссии группа вооруженных лиц в камуфляже проникла с подконтрольной ВСУ территории вглубь участка разведения и фактически выкрала оттуда члена СЦКК от Луганска А.В.Косяка. Ему замотали голову изолентой и посадили в земляную яму", - добавил Лукашевич.
Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что случившееся наглядно демонстрирует стремление Украины сорвать реализацию договорённостей, нацеленных на деэскалацию. "Создан опасный прецедент – отныне каждый представитель Донецка или Луганска в действующем составе СЦКК может рассматриваться украинской стороной как участник "незаконных вооруженных формирований", а их жизни поставлены под угрозу", - добавил Лукашевич.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
19 октября, 19:07В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК