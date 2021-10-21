Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом - РИА Новости, 21.10.2021
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
Украина практически выкрала представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), пойдя на осознанное... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:57
2021-10-21T19:57
в мире
александр лукашевич
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина практически выкрала представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), пойдя на осознанное обострение ситуации и создав опасный прецедент, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.Ранее МИД РФ заявил, что задержанный Киевом представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе оказался гражданином России, но Украина не уведомила дипломатические и консульские учреждения РФ, заявил МИД России."13 октября Киев сознательно пошел на обострение, задержав с применением насилия представителя Луганска в действующем составе СЦКК", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.По его словам, инцидент произошел внутри участка разведения сил и средств в Золотом, где луганчанами осуществлялись работы по разминированию, что подтверждаются отчетом СММ от 14 октября."Для их проведения украинской стороной формально были предоставлены гарантии безопасности. Несмотря на это, прямо "под носом" у миссии группа вооруженных лиц в камуфляже проникла с подконтрольной ВСУ территории вглубь участка разведения и фактически выкрала оттуда члена СЦКК от Луганска А.В.Косяка. Ему замотали голову изолентой и посадили в земляную яму", - добавил Лукашевич.Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что случившееся наглядно демонстрирует стремление Украины сорвать реализацию договорённостей, нацеленных на деэскалацию. "Создан опасный прецедент – отныне каждый представитель Донецка или Луганска в действующем составе СЦКК может рассматриваться украинской стороной как участник "незаконных вооруженных формирований", а их жизни поставлены под угрозу", - добавил Лукашевич.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211021/arest-1755661257.html
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_9143cf1aba76afaa23b93c662ee9dffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, александр лукашевич, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
19:57 21.10.2021
 
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом

Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина практически выкрала представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), пойдя на осознанное обострение ситуации и создав опасный прецедент, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее МИД РФ заявил, что задержанный Киевом представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе оказался гражданином России, но Украина не уведомила дипломатические и консульские учреждения РФ, заявил МИД России.
"13 октября Киев сознательно пошел на обострение, задержав с применением насилия представителя Луганска в действующем составе СЦКК", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.
По его словам, инцидент произошел внутри участка разведения сил и средств в Золотом, где луганчанами осуществлялись работы по разминированию, что подтверждаются отчетом СММ от 14 октября.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 18:45
Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией
"Для их проведения украинской стороной формально были предоставлены гарантии безопасности. Несмотря на это, прямо "под носом" у миссии группа вооруженных лиц в камуфляже проникла с подконтрольной ВСУ территории вглубь участка разведения и фактически выкрала оттуда члена СЦКК от Луганска А.В.Косяка. Ему замотали голову изолентой и посадили в земляную яму", - добавил Лукашевич.
Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что случившееся наглядно демонстрирует стремление Украины сорвать реализацию договорённостей, нацеленных на деэскалацию. "Создан опасный прецедент – отныне каждый представитель Донецка или Луганска в действующем составе СЦКК может рассматриваться украинской стороной как участник "незаконных вооруженных формирований", а их жизни поставлены под угрозу", - добавил Лукашевич.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 19:07
В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК
 
В миреАлександр ЛукашевичЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака