https://ria.ru/20211021/lipetsk-1755677275.html

Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19

Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19

Администрация Липецкой области передаст служебные автомобили медицинским работникам для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:38

2021-10-21T19:38

2021-10-21T19:38

распространение коронавируса

липецкая область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Администрация Липецкой области передаст служебные автомобили медицинским работникам для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции."Служебные автомобили администрации Липецкой области будут переданы медикам по инициативе главы региона Игоря Артамонова. 41 единица техники поступит в медучреждения 25 октября. Все расходы по обслуживанию транспорта возьмёт на себя администрация", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что транспорт может быть использован как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 58 918 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 51 229 человек выздоровели. Умерли 1906.

https://ria.ru/20211021/zapret-1755672275.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, здоровье - общество, коронавирус в россии