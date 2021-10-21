https://ria.ru/20211021/lipetsk-1755677275.html
Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19
Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19
Администрация Липецкой области передаст служебные автомобили медицинским работникам для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:38
2021-10-21T19:38
2021-10-21T19:38
распространение коронавируса
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Администрация Липецкой области передаст служебные автомобили медицинским работникам для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции."Служебные автомобили администрации Липецкой области будут переданы медикам по инициативе главы региона Игоря Артамонова. 41 единица техники поступит в медучреждения 25 октября. Все расходы по обслуживанию транспорта возьмёт на себя администрация", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что транспорт может быть использован как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 58 918 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 51 229 человек выздоровели. Умерли 1906.
https://ria.ru/20211021/zapret-1755672275.html
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липецкая область, здоровье - общество, коронавирус в россии
Липецкая область передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19
Администрация Липецкой области передаст служебные машины медикам для борьбы с COVID-19