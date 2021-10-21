https://ria.ru/20211021/kruzenshtern-1755652303.html

Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне

Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне - РИА Новости, 21.10.2021

Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне

К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:13

2021-10-21T18:13

2021-10-21T18:28

морская держава

исторический музей

иван крузенштерн

россия

морская держава

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный проект, который откроет посетителям яркие моменты жизни одного из самых известных мореплавателей.Часто при упоминании Крузенштерна многие тут же добавляют мем из советского мультика: "Человек и пароход". Выставка, посвященная легендарному мореплавателю, свидетельствует, что Иван Федорович был действительно разносторонней личностью. Военный, ученый, педагог и мореплаватель, совершивший первый в истории страны кругосветный поход. Для XVIII века то путешествие было сродни современному полету к звездам. Тогда Крузенштерн и его команда создали серьезный задел для становления Российской империи как морской державы.Кругосветка проходила на двух небольших по нынешним меркам, 30-метровых суденышках "Надежда" и "Нева". Организаторы выставки уверяют, такой морской переход был не просто путешествием, а настоящим подвигом.Среди десятков редчайших экспонатов выставки – библиотека с той самой лодки "Надежда". Также в экспозиции можно увидеть коллекцию книг из личного собрания Крузенштерна и атлас-конволют с карандашными пометами мореплавателя. Есть здесь и другие личные вещи легендарной личности: письма близким, бюро, шкатулка и глобус.Уникальная выставка об уникальном человеке – так охарактеризовал происходящее в Государственном историческом музее потомок Ивана Крузенштерна Александр Прищепов. Мореплавателю молодой человек приходится прапрапраправнуком."Иван Федорович был действительно уникальной во всех отношениях личностью. Русский немец со шведской фамилией, который родился в Эстляндии и стал замечательным российским офицером. Он был своим и в Европе, дружил со многим европейскими учеными. С Крузенштерном дружил как прусский король, так и Николай I", – отметил Александр Прищепов.Отдельное место на выставке занимают экспонаты, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии − костяная ваза и сабля в ножнах, книга "Руководство к познанию японского языка". Также впервые зрителям представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии во время кругосветной экспедиции. Вообще одна из особенностей выставки в разнообразии экспонатов. Рыбы, корабли, рисунки, документы – это лишь малая часть всего, что представлено в коллекции."У нас очень разнообразные экспонаты: и этнография, и корабельные модели, и библиотека Ивана Федоровича. Выставка очень насыщенная, разнообразная и интересная", – отметила куратор выставки, искусствовед Анна Герасимова.И даже архитектурное решение выставки, по задумке организаторов, должно отражать многогранное наследие адмирала."Периметральная экспозиция выстроена как диалог человеческого гения и морской стихии, где раскрывается личность Ивана Крузенштерна, сочетающая в себе немецкую основательность и русский авантюризм. В противовес динамике периметра ядро экспозиции, решенное в виде кают-компании, становится камерным пространством", – рассказала художник выставки Юлия Наполова.Есть чем заняться на выставке и самым юным посетителям. На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны "Матросы" и "Офицерский состав", где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия, посвященные жизни на корабле и питанию участников кругосветного плавания.Выставка в Государственном историческом музее "Крузенштерн. Вокруг света" официально откроется 22 октября и будет работать до 5 февраля.

https://ria.ru/20211018/vystavka-1755091340.html

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исторический музей, иван крузенштерн, россия, морская держава