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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20211021/kruzenshtern-1755652303.html
Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне
Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне - РИА Новости, 21.10.2021
Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне
К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:13
2021-10-21T18:28
морская держава
исторический музей
иван крузенштерн
россия
морская держава
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный проект, который откроет посетителям яркие моменты жизни одного из самых известных мореплавателей.Часто при упоминании Крузенштерна многие тут же добавляют мем из советского мультика: "Человек и пароход". Выставка, посвященная легендарному мореплавателю, свидетельствует, что Иван Федорович был действительно разносторонней личностью. Военный, ученый, педагог и мореплаватель, совершивший первый в истории страны кругосветный поход. Для XVIII века то путешествие было сродни современному полету к звездам. Тогда Крузенштерн и его команда создали серьезный задел для становления Российской империи как морской державы.Кругосветка проходила на двух небольших по нынешним меркам, 30-метровых суденышках "Надежда" и "Нева". Организаторы выставки уверяют, такой морской переход был не просто путешествием, а настоящим подвигом.Среди десятков редчайших экспонатов выставки – библиотека с той самой лодки "Надежда". Также в экспозиции можно увидеть коллекцию книг из личного собрания Крузенштерна и атлас-конволют с карандашными пометами мореплавателя. Есть здесь и другие личные вещи легендарной личности: письма близким, бюро, шкатулка и глобус.Уникальная выставка об уникальном человеке – так охарактеризовал происходящее в Государственном историческом музее потомок Ивана Крузенштерна Александр Прищепов. Мореплавателю молодой человек приходится прапрапраправнуком."Иван Федорович был действительно уникальной во всех отношениях личностью. Русский немец со шведской фамилией, который родился в Эстляндии и стал замечательным российским офицером. Он был своим и в Европе, дружил со многим европейскими учеными. С Крузенштерном дружил как прусский король, так и Николай I", – отметил Александр Прищепов.Отдельное место на выставке занимают экспонаты, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии − костяная ваза и сабля в ножнах, книга "Руководство к познанию японского языка". Также впервые зрителям представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии во время кругосветной экспедиции. Вообще одна из особенностей выставки в разнообразии экспонатов. Рыбы, корабли, рисунки, документы – это лишь малая часть всего, что представлено в коллекции."У нас очень разнообразные экспонаты: и этнография, и корабельные модели, и библиотека Ивана Федоровича. Выставка очень насыщенная, разнообразная и интересная", – отметила куратор выставки, искусствовед Анна Герасимова.И даже архитектурное решение выставки, по задумке организаторов, должно отражать многогранное наследие адмирала."Периметральная экспозиция выстроена как диалог человеческого гения и морской стихии, где раскрывается личность Ивана Крузенштерна, сочетающая в себе немецкую основательность и русский авантюризм. В противовес динамике периметра ядро экспозиции, решенное в виде кают-компании, становится камерным пространством", – рассказала художник выставки Юлия Наполова.Есть чем заняться на выставке и самым юным посетителям. На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны "Матросы" и "Офицерский состав", где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия, посвященные жизни на корабле и питанию участников кругосветного плавания.Выставка в Государственном историческом музее "Крузенштерн. Вокруг света" официально откроется 22 октября и будет работать до 5 февраля.
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353
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РИА Новости
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исторический музей, иван крузенштерн, россия, морская держава
18:13 21.10.2021 (обновлено: 18:28 21.10.2021)
 

Человек-пароход и мореплаватель: в Москве открылась выставка о Крузенштерне

© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный проект, который откроет посетителям яркие моменты жизни одного из самых известных мореплавателей.
Часто при упоминании Крузенштерна многие тут же добавляют мем из советского мультика: "Человек и пароход". Выставка, посвященная легендарному мореплавателю, свидетельствует, что Иван Федорович был действительно разносторонней личностью. Военный, ученый, педагог и мореплаватель, совершивший первый в истории страны кругосветный поход. Для XVIII века то путешествие было сродни современному полету к звездам. Тогда Крузенштерн и его команда создали серьезный задел для становления Российской империи как морской державы.
© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Кругосветка проходила на двух небольших по нынешним меркам, 30-метровых суденышках "Надежда" и "Нева". Организаторы выставки уверяют, такой морской переход был не просто путешествием, а настоящим подвигом.
"Эти небольшие суда, они, по сути, щепка в Мировом океане. Хотя сейчас мы сталкиваемся с новостями, что огромные лайнеры с современными системами навигации терпят бедствие. То есть экспедиция Крузенштерна требовала большого мужества и огромных знаний", – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Среди десятков редчайших экспонатов выставки – библиотека с той самой лодки "Надежда". Также в экспозиции можно увидеть коллекцию книг из личного собрания Крузенштерна и атлас-конволют с карандашными пометами мореплавателя. Есть здесь и другие личные вещи легендарной личности: письма близким, бюро, шкатулка и глобус.
© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Уникальная выставка об уникальном человеке – так охарактеризовал происходящее в Государственном историческом музее потомок Ивана Крузенштерна Александр Прищепов. Мореплавателю молодой человек приходится прапрапраправнуком.
"Иван Федорович был действительно уникальной во всех отношениях личностью. Русский немец со шведской фамилией, который родился в Эстляндии и стал замечательным российским офицером. Он был своим и в Европе, дружил со многим европейскими учеными. С Крузенштерном дружил как прусский король, так и Николай I", – отметил Александр Прищепов.
© Владимир НаскидаевЭкспонат на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Экспонат на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Экспонат на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Отдельное место на выставке занимают экспонаты, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии − костяная ваза и сабля в ножнах, книга "Руководство к познанию японского языка". Также впервые зрителям представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии во время кругосветной экспедиции. Вообще одна из особенностей выставки в разнообразии экспонатов. Рыбы, корабли, рисунки, документы – это лишь малая часть всего, что представлено в коллекции.
© Владимир НаскидаевЭкспонат на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Экспонат на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Экспонат на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
"У нас очень разнообразные экспонаты: и этнография, и корабельные модели, и библиотека Ивана Федоровича. Выставка очень насыщенная, разнообразная и интересная", – отметила куратор выставки, искусствовед Анна Герасимова.
И даже архитектурное решение выставки, по задумке организаторов, должно отражать многогранное наследие адмирала.
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"Периметральная экспозиция выстроена как диалог человеческого гения и морской стихии, где раскрывается личность Ивана Крузенштерна, сочетающая в себе немецкую основательность и русский авантюризм. В противовес динамике периметра ядро экспозиции, решенное в виде кают-компании, становится камерным пространством", – рассказала художник выставки Юлия Наполова.
© Владимир НаскидаевПосетительница на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Посетительница на выставке в Государственном исторический музее Крузенштерн. Вокруг света
© Владимир Наскидаев
Посетительница на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
Есть чем заняться на выставке и самым юным посетителям. На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны "Матросы" и "Офицерский состав", где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия, посвященные жизни на корабле и питанию участников кругосветного плавания.
Выставка в Государственном историческом музее "Крузенштерн. Вокруг света" официально откроется 22 октября и будет работать до 5 февраля.
 
Морская державаИсторический музейИван КрузенштернРоссияМорская держава
 
 
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