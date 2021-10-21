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В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:32

2021-10-21T11:32

2021-10-21T11:32

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 7897, 2. Санкт-Петербург 3280, 3. Московская область 2318", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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