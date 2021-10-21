Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541431.html
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:32
2021-10-21T11:32
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_0:387:2951:2047_1920x0_80_0_0_63f04b337d598810b09c1945a9be9428.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 7897, 2. Санкт-Петербург 3280, 3. Московская область 2318", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_845:615:2754:2047_1920x0_80_0_0_2cd2b60cd95bc9f7575c32faf04d6116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 21.10.2021
 
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 7897, 2. Санкт-Петербург 3280, 3. Московская область 2318", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Сравнение российских вакцин от COVID-19: эффективность и срок защиты
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
12:26Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
12:25Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
12:23В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
Лента новостейМолния
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дниМосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB СачковаСобянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дниВ Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры