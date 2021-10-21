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В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:32
2021-10-21T11:32
2021-10-21T11:32
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общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 7897, 2. Санкт-Петербург 3280, 3. Московская область 2318", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусом