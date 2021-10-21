https://ria.ru/20211021/konservatizm-1755698215.html

Бутина оценила слова Путина про умеренный консерватизм

Бутина оценила слова Путина про умеренный консерватизм - РИА Новости, 21.10.2021

Бутина оценила слова Путина про умеренный консерватизм

Идеология умеренного консерватизма является наиболее подходящей России, поскольку позволяет сохранять традиции, историческую память и реформировать страну без... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:45

2021-10-21T21:45

2021-10-21T21:45

политика

владимир путин

госдума рф

мария бутина

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Идеология умеренного консерватизма является наиболее подходящей России, поскольку позволяет сохранять традиции, историческую память и реформировать страну без революционных потрясений, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма, как основы политического курса, многократно возросло". По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.Политик подчеркнула, что идея умеренного консерватизма — "это забота и сохранение традиций, исторической памяти, но при этом не исключающая реформ", а не "революционных потрясений". Вместе с тем, добавила парламентарий, во внешней политике Россия отвечает зеркально, не допуская попыток вмешательства извне."В отличие от стран Запада мы не ищем "внутренних террористов", но отвечаем зеркально на давление извне и пресекаем попытки вмешательства в наши внутренние дела", — констатировала Бутина.

https://ria.ru/20211021/myagkaya_sila-1755687528.html

россия

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политика, владимир путин, госдума рф, мария бутина, россия