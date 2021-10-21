Бутина оценила слова Путина про умеренный консерватизм
Депутат Госдумы Бутина: умеренный консерватизм — это самая органичная идеология для России
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Идеология умеренного консерватизма является наиболее подходящей России, поскольку позволяет сохранять традиции, историческую память и реформировать страну без революционных потрясений, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма, как основы политического курса, многократно возросло". По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.
"Умеренный консерватизм — это самая органичная идеология для России. В ней — отеческая забота, государство воспринимается, как единый организм, семья, и президент уже ранее об этом не только говорил, но и реализовал это на практике, поддерживая матерей с детьми, семьи, что оказались в тяжёлой жизненной ситуации в это непростое время", — подчеркнула Бутина.
Политик подчеркнула, что идея умеренного консерватизма — "это забота и сохранение традиций, исторической памяти, но при этом не исключающая реформ", а не "революционных потрясений". Вместе с тем, добавила парламентарий, во внешней политике Россия отвечает зеркально, не допуская попыток вмешательства извне.
"В отличие от стран Запада мы не ищем "внутренних террористов", но отвечаем зеркально на давление извне и пресекаем попытки вмешательства в наши внутренние дела", — констатировала Бутина.