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В Раде заявили о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19
В Раде заявили о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Раде заявили о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19
Ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:38
2021-10-21T22:38
распространение коронавируса
в мире
украина
киев
оппозиционная платформа - за жизнь
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы, заявил депутат Киевсовета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов."В Украине более 10 предприятий, которые производят как медицинский, так и технический кислород. Два крупных производителя остановились по собственной инициативе для проведения технических работ. Предприятия, которые на сегодняшний день работают, вынуждены идти на такие меры, как отказ промышленности в поставках технического кислорода, что угрожает их технологиям, производственному процессу и может даже привести к остановке", - цитирует Попова пресс-служба политсилы.Политик добавил, что объемы поставок кислорода не обеспечивают реальную потребность, что недопустимо в период пандемии. По его словам, ситуация в Киеве "настолько критическая, что с увеличением количества госпитализированных, врачам реально придется выбирать, кого спасать"."Возникает вопрос, куда смотрело правительство, которое так и не удосужилось спрогнозировать и обеспечить нормальную работу в критических условиях пандемии и обеспечить поставку кислорода. Оставлять киевлян и врачей заложниками такого преступного отношения к медицине - недопустимо. Ведь только за последние сутки в Киеве - почти 1200 новых больных коронавирусом и уже 39 летальных случаев", - сказал Попов.Политик напомнил, что парламентская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" в поправках в проект госбюджета на 2022 год предлагает повысить финансирование программ здравоохранения.Минздрав Украины в четверг сообщил, что число случаев коронавируса в стране за минувшие сутки выросло на рекордные с начала пандемии почти 22,5 тысячи, скончались почти 550 человек, что является также антирекордом за все время пандемии.
https://ria.ru/20211020/krematoriy-1755361326.html
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в мире, украина, киев, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирус covid-19
22:38 21.10.2021
 
В Раде заявили о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19

Депутат Попов заявил о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19 в Киеве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы, заявил депутат Киевсовета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов.
Украине более 10 предприятий, которые производят как медицинский, так и технический кислород. Два крупных производителя остановились по собственной инициативе для проведения технических работ. Предприятия, которые на сегодняшний день работают, вынуждены идти на такие меры, как отказ промышленности в поставках технического кислорода, что угрожает их технологиям, производственному процессу и может даже привести к остановке", - цитирует Попова пресс-служба политсилы.
Политик добавил, что объемы поставок кислорода не обеспечивают реальную потребность, что недопустимо в период пандемии. По его словам, ситуация в Киеве "настолько критическая, что с увеличением количества госпитализированных, врачам реально придется выбирать, кого спасать".
"Возникает вопрос, куда смотрело правительство, которое так и не удосужилось спрогнозировать и обеспечить нормальную работу в критических условиях пандемии и обеспечить поставку кислорода. Оставлять киевлян и врачей заложниками такого преступного отношения к медицине - недопустимо. Ведь только за последние сутки в Киеве - почти 1200 новых больных коронавирусом и уже 39 летальных случаев", - сказал Попов.
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Минздрав Украины в четверг сообщил, что число случаев коронавируса в стране за минувшие сутки выросло на рекордные с начала пандемии почти 22,5 тысячи, скончались почти 550 человек, что является также антирекордом за все время пандемии.
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