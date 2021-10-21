https://ria.ru/20211021/kapitalizm-1755659331.html

Дикий капитализм не работает, заявил Путин

Дикий капитализм не работает, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Дикий капитализм не работает, заявил Путин

Дикий капитализм не работает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:37

2021-10-21T18:37

2021-10-21T19:04

россия

экономика

в мире

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Дикий капитализм не работает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент на заседании призвал смотреть на опыт других стран по сопоставлению возможностей государства и рынка, отметил опыт Китая, где при сохраняющейся роли Коммунистической партии рыночные институты эффективно работают."Дикий капитализм тоже не работает. Я об этом сказал, я готов еще раз сказать, только что, мне кажется, подтвердил это на примерах", - заявил президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755647172.html

россия

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2021

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россия, экономика, в мире, владимир путин