https://ria.ru/20211021/kapitalizm-1755659331.html
Дикий капитализм не работает, заявил Путин
Дикий капитализм не работает, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Дикий капитализм не работает, заявил Путин
Дикий капитализм не работает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:37
2021-10-21T18:37
2021-10-21T19:04
россия
экономика
в мире
владимир путин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Дикий капитализм не работает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент на заседании призвал смотреть на опыт других стран по сопоставлению возможностей государства и рынка, отметил опыт Китая, где при сохраняющейся роли Коммунистической партии рыночные институты эффективно работают."Дикий капитализм тоже не работает. Я об этом сказал, я готов еще раз сказать, только что, мне кажется, подтвердил это на примерах", - заявил президент.
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россия, экономика, в мире, владимир путин
18:37 21.10.2021 (обновлено: 19:04 21.10.2021)
Дикий капитализм не работает, заявил Путин
Путин: дикий капитализм не работает, готовых рецептов нет