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Школы Тюменской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября
Школы Тюменской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
Школы Тюменской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября
В школах Тюменской области с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:47
2021-10-21T15:47
2021-10-21T15:47
тюменская область
образование
школы
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА новости. В школах Тюменской области с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.В вузах и средних специальных учебных заведениях в эти даты также объявлены каникулы, а для сотрудников – нерабочие дни.В детских садах будут организованы рабочие группы, для детей тех родителей, которые продолжают работать с 30 октября по 7 ноября. В течение недели с 25 октября по 29 октября будут принимать заявки от родителей для комплектования дежурных дошкольных групп детей, посещающих детские сады.В учебных заведениях Тюменской области, где каникулы объявлены до 30 октября, они будут продлены до 7 ноября.В региональных учреждениях дополнительного образования с 30 октября по 7 ноября – каникулы.
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образование, школы
ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА новости
. В школах Тюменской области
с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.
В вузах и средних специальных учебных заведениях в эти даты также объявлены каникулы, а для сотрудников – нерабочие дни.
В детских садах будут организованы рабочие группы, для детей тех родителей, которые продолжают работать с 30 октября по 7 ноября. В течение недели с 25 октября по 29 октября будут принимать заявки от родителей для комплектования дежурных дошкольных групп детей, посещающих детские сады.
В учебных заведениях Тюменской области, где каникулы объявлены до 30 октября, они будут продлены до 7 ноября.
В региональных учреждениях дополнительного образования с 30 октября по 7 ноября – каникулы.
"Нам надо с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Важно оградить от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции не только детей, но и педагогов, которые точно так же много и интенсивно контактируют. Если нам всем предписано переждать определенный период, то мы это сделаем все организованно", - отметил Алексей Райдер.