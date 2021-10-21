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В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно устанавливаются школьные каникулы, сообщается в Telegram-канале "Воробьев LIVE" со ссылкой на постановление... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:57
2021-10-21T12:57
2021-10-21T13:01
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно устанавливаются школьные каникулы, сообщается в Telegram-канале "Воробьев LIVE" со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева."Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. В Подмосковье с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года устанавливаются каникулы для школьников", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
12:57 21.10.2021 (обновлено: 13:01 21.10.2021)
В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября включительно