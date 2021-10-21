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В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября

В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно устанавливаются школьные каникулы, сообщается в Telegram-канале "Воробьев LIVE" со ссылкой на постановление... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:57

2021-10-21T12:57

2021-10-21T13:01

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно устанавливаются школьные каникулы, сообщается в Telegram-канале "Воробьев LIVE" со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева."Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории МО ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. В Подмосковье с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года устанавливаются каникулы для школьников", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор