https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755548421.html

В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября

В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября

Единый период осенних каникул с 25 октября по 7 ноября устанавливается во всех школах Новгородской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:10

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Единый период осенних каникул с 25 октября по 7 ноября устанавливается во всех школах Новгородской области, сообщают власти региона.Минпросвещения РФ в четверг сообщило о подготовке документа, который рекомендует школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику. Дистанционного обучения в эти дни не предусматривается, и дети будут отдыхать вместе с родителями."Во избежание распространения коронавирусной инфекции и для снижения количества заболевших в образовательных учреждениях все школы Новгородской области уходят на осенние каникулы в одно время, с 25 октября по 7 ноября", - информируют областные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточняло ранее Минпросвещения России, у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на нерабочие дни - заканчивается первая четверть. Но есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае плюсуется к действующей каникулярной сетке.При этом в регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html

https://ria.ru/20211021/deti-1755510379.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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