https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755548421.html
В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября
В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября
Единый период осенних каникул с 25 октября по 7 ноября устанавливается во всех школах Новгородской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:06
2021-10-21T12:06
2021-10-21T12:10
распространение коронавируса
общество
школа
дети
новгородская область
здоровье - общество
коронавирусы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_8577e055dcc53ce206c783cf36a97977.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Единый период осенних каникул с 25 октября по 7 ноября устанавливается во всех школах Новгородской области, сообщают власти региона.Минпросвещения РФ в четверг сообщило о подготовке документа, который рекомендует школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику. Дистанционного обучения в эти дни не предусматривается, и дети будут отдыхать вместе с родителями."Во избежание распространения коронавирусной инфекции и для снижения количества заболевших в образовательных учреждениях все школы Новгородской области уходят на осенние каникулы в одно время, с 25 октября по 7 ноября", - информируют областные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточняло ранее Минпросвещения России, у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на нерабочие дни - заканчивается первая четверть. Но есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае плюсуется к действующей каникулярной сетке.При этом в регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html
https://ria.ru/20211021/deti-1755510379.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_579:0:3308:2047_1920x0_80_0_0_a13e75aa87eab605a3ea816a3cc1eef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, дети, новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
12:06 21.10.2021 (обновлено: 12:10 21.10.2021)
В Новгородской области школьные каникулы начнутся с 25 октября
Единые каникулы с 25 октября по 7 ноября устанавливаются в школах Новгородской области