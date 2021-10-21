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Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи - РИА Новости, 21.10.2021
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:23
израиль
ближний восток
россия
сочи
владимир путин
нафтали беннет
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
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израиль, ближний восток, россия, сочи, владимир путин, нафтали беннет
12:23 21.10.2021
 
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи

Путин и премьер Израиля Беннет обсудят сотрудничество стран и ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
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ИзраильБлижний ВостокРоссияСочиВладимир ПутинНафтали Беннет
 
 
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