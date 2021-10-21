https://ria.ru/20211021/izrail-1755552991.html
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи - РИА Новости, 21.10.2021
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:23
израиль
ближний восток
россия
сочи
владимир путин
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_0:212:3069:1938_1920x0_80_0_0_5324f20cdd62c3ed22421673f4223af8.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211018/izrail-1755106715.html
израиль
ближний восток
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_ac2b48eec1716d7d0b7127f072eda5a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ближний восток, россия, сочи, владимир путин, нафтали беннет
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
Путин и премьер Израиля Беннет обсудят сотрудничество стран и ситуацию на Ближнем Востоке