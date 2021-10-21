https://ria.ru/20211021/izrail-1755552991.html

Путин встретится с премьером Израиля в Сочи

Путин встретится с премьером Израиля в Сочи - РИА Новости, 21.10.2021

Путин встретится с премьером Израиля в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:23

израиль

ближний восток

россия

сочи

владимир путин

нафтали беннет

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211018/izrail-1755106715.html

израиль

ближний восток

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, ближний восток, россия, сочи, владимир путин, нафтали беннет