https://ria.ru/20211021/izmeneniya-1755646023.html

Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям

Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:57

2021-10-21T17:57

2021-10-21T18:13

россия

общество

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества - во всяком случае из тех, что мы знаем", - заявил президент, выступая на заседании.Он добавил, что это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв."Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениям по всем направлениям - от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211021/boltovnya-1755651274.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755651387.html

россия

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2021

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россия, общество, владимир путин