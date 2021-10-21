https://ria.ru/20211021/izmeneniya-1755646023.html
Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям
Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:57
2021-10-21T17:57
2021-10-21T18:13
россия
общество
владимир путин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества - во всяком случае из тех, что мы знаем", - заявил президент, выступая на заседании.Он добавил, что это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв."Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениям по всем направлениям - от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211021/boltovnya-1755651274.html
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россия, общество, владимир путин
17:57 21.10.2021 (обновлено: 18:13 21.10.2021)
Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям
Путин: мир столкнулся с одновременными системными изменениями по всем направлениям
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества - во всяком случае из тех, что мы знаем", - заявил президент, выступая на заседании.
Он добавил, что это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв.
"Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениям по всем направлениям - от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования", - сказал Путин.