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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/ivanovo-1755597066.html
В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры
В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры - РИА Новости, 21.10.2021
В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры
Дополнительные ковид-ограничения введут в Ивановской области с 29 октября, в их числе запрет шоп-туров, а также разрешение на посещение торгово-развлекательных... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:15
2021-10-21T15:23
распространение коронавируса
ивановская область
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Дополнительные ковид-ограничения введут в Ивановской области с 29 октября, в их числе запрет шоп-туров, а также разрешение на посещение торгово-развлекательных центров и учреждений культуры только для вакцинированных, имеющих иммунитет или тест на отсутствие коронавируса, сообщила в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш."В период с 29 октября по 7 ноября у нас на территории региона вводится ряд дополнительных ограничений", - сообщила Эрмиш.По ее словам, вводится запрет на проведение любых конгрессных и спортивных мероприятий, за исключением состязаний, которые проводятся профессиональными спортивными лигами. Она напомнила, что запрет на проведение массовых мероприятий ввели в области ранее."Также в период с 29 октября по 7 ноября в Ивановской области... посещать торгово-развлекательные центры, просто торговые центры, ярмарки, рынки... а также учреждения культуры, к которым относятся музеи, выставочные центры, государственные театры и филармонии, кинотеатры, смогут только вакцинированные или приступившие к вакцинации граждане, предъявившие на входе документ о вакцинации или QR-код... Вторая категория - граждане, имеющие иммунитет к новой коронавирусной инфекции и предъявившие документ, подтверждающий факт... перенесенного заболевания. Это также может быть сертификат или QR-код... или справка о наличии антител к коронавирусной инфекции. Все эти документы должны иметь срок давности не ранее 1 мая текущего года. И, наконец, граждане, которые предъявили на входе справку об отрицательном результате тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за три дня до посещения объекта", - отметила зампред правительства Ивановской области.Несовершеннолетние смогут находиться на территории торговых центров и в учреждениях культуры только в сопровождении взрослых."Также на этот период запрещается обслуживание в торговых центрах региона организованных групп покупателей из других регионов, это так называемые шоп-туры", - добавила Эрмиш, уточнив, что ограничения по работе или посещению объектов не будут распространяться на предприятия, которые подтвердили уровень коллективного иммунитета 100%.Особые меры профилактики введут на территории города Плёс, являющегося историческим поселением федерального значения. "Мы полагаем, что в этот период он будет привлекателен для граждан из многих иных субъектов Российской Федерации... С 27 октября по 7 ноября при въезде в Плёс будет организована работа контрольного пункта и пункта тестирования для тех, кто собирается отдыхать в эти дни на базе отелей, гостиниц, гостевых домов города Плёса", - подчеркнула зампред правительства региона, напомнив, что при заселении во все гостиницы области гости должны подтвердить прохождение вакцинации, наличие антител или предоставить результаты тестирования.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753537669.html
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ивановская область, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:15 21.10.2021 (обновлено: 15:23 21.10.2021)
 
В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры

В ТРЦ и учреждения культуры Ивановской области пустят только имеющих антитела или тест

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОктябрьский район в Иванове
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Дополнительные ковид-ограничения введут в Ивановской области с 29 октября, в их числе запрет шоп-туров, а также разрешение на посещение торгово-развлекательных центров и учреждений культуры только для вакцинированных, имеющих иммунитет или тест на отсутствие коронавируса, сообщила в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.
"В период с 29 октября по 7 ноября у нас на территории региона вводится ряд дополнительных ограничений", - сообщила Эрмиш.
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По ее словам, вводится запрет на проведение любых конгрессных и спортивных мероприятий, за исключением состязаний, которые проводятся профессиональными спортивными лигами. Она напомнила, что запрет на проведение массовых мероприятий ввели в области ранее.
"Также в период с 29 октября по 7 ноября в Ивановской области... посещать торгово-развлекательные центры, просто торговые центры, ярмарки, рынки... а также учреждения культуры, к которым относятся музеи, выставочные центры, государственные театры и филармонии, кинотеатры, смогут только вакцинированные или приступившие к вакцинации граждане, предъявившие на входе документ о вакцинации или QR-код... Вторая категория - граждане, имеющие иммунитет к новой коронавирусной инфекции и предъявившие документ, подтверждающий факт... перенесенного заболевания. Это также может быть сертификат или QR-код... или справка о наличии антител к коронавирусной инфекции. Все эти документы должны иметь срок давности не ранее 1 мая текущего года. И, наконец, граждане, которые предъявили на входе справку об отрицательном результате тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за три дня до посещения объекта", - отметила зампред правительства Ивановской области.
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21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Несовершеннолетние смогут находиться на территории торговых центров и в учреждениях культуры только в сопровождении взрослых.
"Также на этот период запрещается обслуживание в торговых центрах региона организованных групп покупателей из других регионов, это так называемые шоп-туры", - добавила Эрмиш, уточнив, что ограничения по работе или посещению объектов не будут распространяться на предприятия, которые подтвердили уровень коллективного иммунитета 100%.
Особые меры профилактики введут на территории города Плёс, являющегося историческим поселением федерального значения. "Мы полагаем, что в этот период он будет привлекателен для граждан из многих иных субъектов Российской Федерации... С 27 октября по 7 ноября при въезде в Плёс будет организована работа контрольного пункта и пункта тестирования для тех, кто собирается отдыхать в эти дни на базе отелей, гостиниц, гостевых домов города Плёса", - подчеркнула зампред правительства региона, напомнив, что при заселении во все гостиницы области гости должны подтвердить прохождение вакцинации, наличие антител или предоставить результаты тестирования.
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