https://ria.ru/20211021/ivanovo-1755597066.html

В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры

В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры - РИА Новости, 21.10.2021

В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры

Дополнительные ковид-ограничения введут в Ивановской области с 29 октября, в их числе запрет шоп-туров, а также разрешение на посещение торгово-развлекательных... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:15

2021-10-21T15:15

2021-10-21T15:23

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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Дополнительные ковид-ограничения введут в Ивановской области с 29 октября, в их числе запрет шоп-туров, а также разрешение на посещение торгово-развлекательных центров и учреждений культуры только для вакцинированных, имеющих иммунитет или тест на отсутствие коронавируса, сообщила в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш."В период с 29 октября по 7 ноября у нас на территории региона вводится ряд дополнительных ограничений", - сообщила Эрмиш.По ее словам, вводится запрет на проведение любых конгрессных и спортивных мероприятий, за исключением состязаний, которые проводятся профессиональными спортивными лигами. Она напомнила, что запрет на проведение массовых мероприятий ввели в области ранее."Также в период с 29 октября по 7 ноября в Ивановской области... посещать торгово-развлекательные центры, просто торговые центры, ярмарки, рынки... а также учреждения культуры, к которым относятся музеи, выставочные центры, государственные театры и филармонии, кинотеатры, смогут только вакцинированные или приступившие к вакцинации граждане, предъявившие на входе документ о вакцинации или QR-код... Вторая категория - граждане, имеющие иммунитет к новой коронавирусной инфекции и предъявившие документ, подтверждающий факт... перенесенного заболевания. Это также может быть сертификат или QR-код... или справка о наличии антител к коронавирусной инфекции. Все эти документы должны иметь срок давности не ранее 1 мая текущего года. И, наконец, граждане, которые предъявили на входе справку об отрицательном результате тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за три дня до посещения объекта", - отметила зампред правительства Ивановской области.Несовершеннолетние смогут находиться на территории торговых центров и в учреждениях культуры только в сопровождении взрослых."Также на этот период запрещается обслуживание в торговых центрах региона организованных групп покупателей из других регионов, это так называемые шоп-туры", - добавила Эрмиш, уточнив, что ограничения по работе или посещению объектов не будут распространяться на предприятия, которые подтвердили уровень коллективного иммунитета 100%.Особые меры профилактики введут на территории города Плёс, являющегося историческим поселением федерального значения. "Мы полагаем, что в этот период он будет привлекателен для граждан из многих иных субъектов Российской Федерации... С 27 октября по 7 ноября при въезде в Плёс будет организована работа контрольного пункта и пункта тестирования для тех, кто собирается отдыхать в эти дни на базе отелей, гостиниц, гостевых домов города Плёса", - подчеркнула зампред правительства региона, напомнив, что при заселении во все гостиницы области гости должны подтвердить прохождение вакцинации, наличие антител или предоставить результаты тестирования.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753537669.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755428619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии