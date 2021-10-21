https://ria.ru/20211021/granitsa-1755623132.html

МИД призвал Иран и Азербайджан решить ситуацию на границе дипломатически

МИД призвал Иран и Азербайджан решить ситуацию на границе дипломатически - РИА Новости, 21.10.2021

МИД призвал Иран и Азербайджан решить ситуацию на границе дипломатически

Москва рассчитывает, что Иран и Азербайджан политико-дипломатическими методами урегулируют ситуацию на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:38

2021-10-21T16:38

2021-10-21T16:55

в мире

азербайджан

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

мария захарова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Иран и Азербайджан политико-дипломатическими методами урегулируют ситуацию на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последовательно выступаем за снижение напряжённости на границе между Азербайджаном и Ираном. Убеждены, что все вопросы в отношениях этих двух близких друг другу государств должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами, таким путём преодолеваться разногласия в духе добрососедства", - сказала Захарова на брифинге.В последние недели заметно выросла напряженность в отношениях между Тегераном и Баку. На это повлияло не только препятствование азербайджанских пограничников проезду иранских грузиков через границу. Власти Ирана также подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также стремится разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном. Иран принял решение провести масштабные военные сухопутные учения близ границ с Азербайджаном, отметив, что не допустит присутствия "третьих стран" и "иностранных интервентов" в Закавказском регионе.

https://ria.ru/20211003/izrail-1752837152.html

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в мире, азербайджан, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, мария захарова