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Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим - РИА Новости, 21.10.2021
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим и "начать с себя". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:46
2021-10-21T12:46
распространение коронавируса
политика
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим и "начать с себя"."У каждого на рабочем месте находятся маски защитные. Их несколько, чтобы вы в течение заседания могли их заменять несколько раз, и исходили из того, что нам важно, чтобы никто не болел... Поэтому соблюдайте, пожалуйста, масочный режим", - сказал Володин, открывая пленарное заседание нижней палаты в четверг.Он напомнил, что "есть решения, что без масок председательствующий и выступающий" депутат - все остальные должны находиться в масках в зале пленарных заседаний."Маску, Николай Васильевич (Коломейцев). Хотите мир менять, начните с себя", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к замглавы фракции КПРФ, сидевшему без средств защиты.Как отметил Володин, в зданиях Госдумы ежедневно находится минимум 3 тысячи человек, причем это без учета тех, кто туда проходит по разовым спискам и пропускам. "Давайте исходить из мер предосторожности", - добавил Володин.
https://ria.ru/20210628/volodin-1738927460.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:46 21.10.2021
 
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим и "начать с себя"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим и "начать с себя".
"У каждого на рабочем месте находятся маски защитные. Их несколько, чтобы вы в течение заседания могли их заменять несколько раз, и исходили из того, что нам важно, чтобы никто не болел... Поэтому соблюдайте, пожалуйста, масочный режим", - сказал Володин, открывая пленарное заседание нижней палаты в четверг.
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Он напомнил, что "есть решения, что без масок председательствующий и выступающий" депутат - все остальные должны находиться в масках в зале пленарных заседаний.
"Маску, Николай Васильевич (Коломейцев). Хотите мир менять, начните с себя", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к замглавы фракции КПРФ, сидевшему без средств защиты.
Как отметил Володин, в зданиях Госдумы ежедневно находится минимум 3 тысячи человек, причем это без учета тех, кто туда проходит по разовым спискам и пропускам. "Давайте исходить из мер предосторожности", - добавил Володин.
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