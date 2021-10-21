https://ria.ru/20211021/gosduma-1755562118.html

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим - РИА Новости, 21.10.2021

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим и "начать с себя". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:46

2021-10-21T12:46

2021-10-21T12:46

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим и "начать с себя"."У каждого на рабочем месте находятся маски защитные. Их несколько, чтобы вы в течение заседания могли их заменять несколько раз, и исходили из того, что нам важно, чтобы никто не болел... Поэтому соблюдайте, пожалуйста, масочный режим", - сказал Володин, открывая пленарное заседание нижней палаты в четверг.Он напомнил, что "есть решения, что без масок председательствующий и выступающий" депутат - все остальные должны находиться в масках в зале пленарных заседаний."Маску, Николай Васильевич (Коломейцев). Хотите мир менять, начните с себя", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к замглавы фракции КПРФ, сидевшему без средств защиты.Как отметил Володин, в зданиях Госдумы ежедневно находится минимум 3 тысячи человек, причем это без учета тех, кто туда проходит по разовым спискам и пропускам. "Давайте исходить из мер предосторожности", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210628/volodin-1738927460.html

https://ria.ru/20211020/masochnyy-1755341797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, коронавирус в россии