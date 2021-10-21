https://ria.ru/20211021/gazprom-1755686887.html

"Газпром" не получает сверхприбыли от поставок в Европу, заявил Путин

"Газпром" не получает сверхприбыли от поставок в Европу, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

"Газпром" не получает сверхприбыли от поставок в Европу, заявил Путин

"Газпром" не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам, но Россия от этого не плачет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:26

2021-10-21T20:26

2021-10-21T20:30

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. "Газпром" не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам, но Россия от этого не плачет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. "Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это во-первых, более стабильная ситуация, а, во-вторых, через шесть месяцев - это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках", - добавил он."Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынок. "Газпром" в целом на 8,7%, а вообще в так называемое дальнее зарубежье на 11% по-моему... в абсолютных величинах это 11 с лишним миллиардов кубических метров газа. Американцы и с Ближнего Востока недопоставили восемь миллиардов, а "Газпром" увеличил", - заявил Путин."Меня слышат хорошо все, не в этом зале, я имею ввиду, а так называемые заинтересованные лица, вам сокращает кто-то там, а мы увеличиваем", - добавил президент.

https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, владимир путин, газпром, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"