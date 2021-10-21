20:26 21.10.2021 (обновлено: 20:30 21.10.2021)
"Газпром" не получает сверхприбыли от поставок в Европу, заявил Путин
Путин: "Газпром" не получает сверхприбыли от поставок в Европу по долгосрочным контрактам
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. "Газпром" не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам, но Россия от этого не плачет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те европейские компании, которые получают газ от "Газпрома" по долгосрочным контрактам, получают его, внимание (!), в 4 раза дешевле, не на какие-то проценты, в 4 раза. И "Газпром" сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах", - сказал Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. "Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это во-первых, более стабильная ситуация, а, во-вторых, через шесть месяцев - это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках", - добавил он.
"Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынок. "Газпром" в целом на 8,7%, а вообще в так называемое дальнее зарубежье на 11% по-моему... в абсолютных величинах это 11 с лишним миллиардов кубических метров газа. Американцы и с Ближнего Востока недопоставили восемь миллиардов, а "Газпром" увеличил", - заявил Путин.
"Меня слышат хорошо все, не в этом зале, я имею ввиду, а так называемые заинтересованные лица, вам сокращает кто-то там, а мы увеличиваем", - добавил президент.
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