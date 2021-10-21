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VII Международный форум русскоязычных вещателей
VII Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 21.10.2021
VII Международный форум русскоязычных вещателей
28-29 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VII Международный форум русскоязычных вещателей при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2021-10-21T17:36
2021-10-21T17:36
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755639594.jpg?1634826966
Участники:- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;- генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений САФРОНОВ;- президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;- креативный директор русскоязычной радиостанции "Matryoshka Radio" Николай КРУПАНИН;- профессионалы в области медиа, представители профильных министерств, депутаты Государственной Думы, лидеры общественного мнения.Форум проводится ежегодно в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей СМИ, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, обмена опытом по созданию новых проектов и форматов, продвижения русского языка в мире. В рамках деловой программы пройдут заседания круглых столов на темы: "Особенности работы русскоязычных электронных СМИ", "Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента", "Тенденции в развитии современного русскоязычного радиовещания в России и за рубежом", "Тенденции и перспективы развития русскоязычной интернет-журналистики".Дополнительная информация:Елена Ходыревател.: +7 (495) 795-7179,e-mail: forum@aspect.center, e.khodyreva@de-f.ru (до 15:00 27 октября)Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:36 21.10.2021
 

VII Международный форум русскоязычных вещателей

Читать ria.ru в
28-29 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VII Международный форум русскоязычных вещателей при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Участники:
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений САФРОНОВ;
- президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- креативный директор русскоязычной радиостанции "Matryoshka Radio" Николай КРУПАНИН;
- профессионалы в области медиа, представители профильных министерств, депутаты Государственной Думы, лидеры общественного мнения.

Форум проводится ежегодно в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей СМИ, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, обмена опытом по созданию новых проектов и форматов, продвижения русского языка в мире. В рамках деловой программы пройдут заседания круглых столов на темы: "Особенности работы русскоязычных электронных СМИ", "Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента", "Тенденции в развитии современного русскоязычного радиовещания в России и за рубежом", "Тенденции и перспективы развития русскоязычной интернет-журналистики".

Дополнительная информация:
Елена Ходырева
тел.: +7 (495) 795-7179,
e-mail: forum@aspect.center, e.khodyreva@de-f.ru (до 15:00 27 октября)

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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