VII Международный форум русскоязычных вещателей
28-29 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VII Международный форум русскоязычных вещателей при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Участники:
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений САФРОНОВ;
- президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- креативный директор русскоязычной радиостанции "Matryoshka Radio" Николай КРУПАНИН;
- профессионалы в области медиа, представители профильных министерств, депутаты Государственной Думы, лидеры общественного мнения.
Форум проводится ежегодно в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей СМИ, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, обмена опытом по созданию новых проектов и форматов, продвижения русского языка в мире. В рамках деловой программы пройдут заседания круглых столов на темы: "Особенности работы русскоязычных электронных СМИ", "Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента", "Тенденции в развитии современного русскоязычного радиовещания в России и за рубежом", "Тенденции и перспективы развития русскоязычной интернет-журналистики".
Дополнительная информация:
Елена Ходырева
тел.: +7 (495) 795-7179,
e-mail: forum@aspect.center, e.khodyreva@de-f.ru (до 15:00 27 октября)
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений САФРОНОВ;
- президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- креативный директор русскоязычной радиостанции "Matryoshka Radio" Николай КРУПАНИН;
- профессионалы в области медиа, представители профильных министерств, депутаты Государственной Думы, лидеры общественного мнения.
Форум проводится ежегодно в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей СМИ, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, обмена опытом по созданию новых проектов и форматов, продвижения русского языка в мире. В рамках деловой программы пройдут заседания круглых столов на темы: "Особенности работы русскоязычных электронных СМИ", "Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента", "Тенденции в развитии современного русскоязычного радиовещания в России и за рубежом", "Тенденции и перспективы развития русскоязычной интернет-журналистики".
Дополнительная информация:
Елена Ходырева
тел.: +7 (495) 795-7179,
e-mail: forum@aspect.center, e.khodyreva@de-f.ru (до 15:00 27 октября)
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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