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Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 21.10.2021

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:14

2021-10-21T11:14

2021-10-21T11:14

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями."На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут порядка 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи.Заместитель мэра отметил, что в зимний период особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды. В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы