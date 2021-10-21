https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html
При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР
При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2021
При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР
Девушка и ребенок пострадали в результате обстрела окраин Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:14
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Девушка и ребенок пострадали в результате обстрела окраин Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка в четверг утром."В результате утреннего обстрела пострадали девушка и ребенок, а также четыре домостроения... ребенок 2010 года рождения, контузия головного мозга, ушиб грудной клетки и девушка 2003 года рождения, контузия головного мозга", - сказал представитель ведомства.
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:13 21.10.2021 (обновлено: 12:14 21.10.2021)
При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР
При обстреле окраин Донецка пострадали девушка и ребенок, заявили в ДНР