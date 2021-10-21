https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html

При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР

При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2021

При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР

Девушка и ребенок пострадали в результате обстрела окраин Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:13

2021-10-21T12:13

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Девушка и ребенок пострадали в результате обстрела окраин Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка в четверг утром.​​"В результате утреннего обстрела пострадали девушка и ребенок, а также четыре домостроения... ребенок 2010 года рождения, контузия головного мозга, ушиб грудной клетки и девушка 2003 года рождения, контузия головного мозга", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211021/donbass-1755523308.html

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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр