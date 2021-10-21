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В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ
В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 21.10.2021
В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:06
2021-10-21T12:06
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотников ОБСЕ вблизи подконтрольного Киеву села Дубовое в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Дубовое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.
https://ria.ru/20211020/donbass-1755388252.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
12:06 21.10.2021
 
В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотников ОБСЕ вблизи подконтрольного Киеву села Дубовое в Донбассе.
В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 13:41
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у четырех населенных пунктов
"В районе населенного пункта Дубовое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 11:42
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
 
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