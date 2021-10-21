https://ria.ru/20211021/donbass-1755548723.html

В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 21.10.2021

В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:06

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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотников ОБСЕ вблизи подконтрольного Киеву села Дубовое в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Дубовое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.

https://ria.ru/20211020/donbass-1755388252.html

https://ria.ru/20211019/donbass-1755168126.html

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр