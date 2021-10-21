https://ria.ru/20211021/donbass-1755523308.html
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2021
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР
Украинские силовики в четверг выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:42
2021-10-21T09:42
2021-10-21T09:43
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 7.05 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Лазаревское. Выпущено 18 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в результате обстрела зафиксированы возгорания по двум адресам в посёлке Горняк на окраине Донецка.
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в мире, донецк (донецкая область), горняк, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
09:42 21.10.2021 (обновлено: 09:43 21.10.2021)
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка