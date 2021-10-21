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Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2021
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР
Украинские силовики в четверг выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:42
2021-10-21T09:43
в мире
донецк (донецкая область)
горняк
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 7.05 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Лазаревское. Выпущено 18 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в результате обстрела зафиксированы возгорания по двум адресам в посёлке Горняк на окраине Донецка.
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донецк (донецкая область)
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в мире, донецк (донецкая область), горняк, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
09:42 21.10.2021 (обновлено: 09:43 21.10.2021)
 
Украинские силовики выпустили 18 снарядов по Лазаревскому, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 18 снарядов по окраинам Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 7.05 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Лазаревское. Выпущено 18 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что в результате обстрела зафиксированы возгорания по двум адресам в посёлке Горняк на окраине Донецка.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
08:43
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР
 
В миреДонецк (Донецкая область)ГорнякДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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