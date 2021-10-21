https://ria.ru/20211021/donbass-1755516227.html
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2021
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:43
2021-10-21T08:43
2021-10-21T08:43
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луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 19 октября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики, в результате данных обстрелов были повреждены дома и инфраструктура в двух населенных пунктах республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Калиново и Голубовское из гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211020/donbass-1755388252.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков