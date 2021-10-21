https://ria.ru/20211021/diplomy-1755603190.html

Процесс подтверждения иностранных дипломов можно упростить, заявил Мишустин

Процесс подтверждения иностранных дипломов можно упростить, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2021

Процесс подтверждения иностранных дипломов можно упростить, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что полностью цифровизировать процесс подтверждения в России иностранных дипломов сложно, но сообщил, что поручит... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:38

2021-10-21T15:38

2021-10-21T15:43

общество

белоруссия

москва

михаил мишустин

валерий фальков

россия

навигатор абитуриента

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что полностью цифровизировать процесс подтверждения в России иностранных дипломов сложно, но сообщил, что поручит ведомствам рассмотреть вопрос о максимальном упрощении этого процесса.Во время посещения Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта (БФУ им. И.Канта) студенты рассказали Мишустину о проблеме, с которой сталкиваются иностранные студенты при подтверждении дипломов, полученных в других государствах."Есть иностранные студенты, которые получили основное образование у себя на родине, допустим, в Латвии или Белоруссии, приехали к нам учиться в магистратуре или аспирантуре, но получается, что для подтверждения диплома, полученного у себя на родине, им нужно ехать в Москву либо отправлять документ с курьером", - сказал один из участников беседы с премьером.Он поинтересовался, можно ли сделать этот процесс полностью цифровизованным."Полностью автоматизировать процесс подтверждения иностранного диплома в России будет сложно, потому что это непростая история, но нострификация - процедура сейчас существует, примерно 15 тысяч молодых людей в год получают подтверждения своих дипломов", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что очень много желающих учиться и работать в России, для чего необходимо подтверждение диплома. "Но здесь есть достаточно большое количество вопросов к тем учебным заведениям, программам и объему знаний, которые есть у претендующих на подтверждение молодых людей", - сказал глава правительства.Вместе с тем он заметил, что подать заявление в электронном виде, как и получить соответствующее свидетельство можно. "Но, конечно, еще процедура пока не формализована везде", - сказал Мишустин.Некоторые вузы, в первую очередь в Москве, заметил он, осуществляют такую процедуру, ее хорошо было бы распространить и на всю страну. "И здесь я попрошу Валерия Николаевича (глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков) вместе с Минцифрой посмотреть на то, как можно процедуру сделать проще, сделать более ясными и четкими те самые требования и, в том числе, перечень тех вузов, которые мы признаем, потому что он есть, он достаточно понятен для многих. Совсем просто не будет здесь", - сказал премьер."Россия занимает лидирующие позиции в области образования и аккуратно относится к подобного рода признаниям, поэтому необходимо соблюдать все процедуры и правила, которые устанавливает министерство науки и высшего образования", - заметил он.

https://na.ria.ru/20210924/falkov-1751676563.html

https://ria.ru/20210922/proektoriya-1751299206.html

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общество, белоруссия, москва, михаил мишустин, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет