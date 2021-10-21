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В Мурманской области повысили уровень обязательной вакцинации
В Мурманской области повысили уровень обязательной вакцинации - РИА Новости, 21.10.2021
В Мурманской области повысили уровень обязательной вакцинации
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ужесточило требования к обязательной вакцинации работников нескольких отраслей, теперь ее должны пройти не... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:30
2021-10-21T17:30
общество
мурманская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ужесточило требования к обязательной вакцинации работников нескольких отраслей, теперь ее должны пройти не 60%, а 80% членов трудовых коллективов, хотя пока не достигнут и предыдущий порог, сообщили в оперштабе региона."Согласно постановлению временно исполняющего обязанности Главного государственного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева, руководителям компаний и ведомств необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% коллектива с учетом переболевших не более шести месяцев назад и вакцинированных", - говорится в сообщении.Ранее речь шла об обязательной вакцинации 60% членов трудовых коллективов. По данным штаба, в Мурманской области привились от коронавируса 253 952 человека, это 54,64% от запланированного объема."Имеющийся охват первичной вакцинацией взрослого населения от ковида не может обеспечить стабилизацию эпидситуации", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.Непривитые, имеющие противопоказания и прочие могут составлять не более 20% коллектива. По эпидемиологическим показаниям обязательная вакцинация в регионе распространяется на работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания; государственных и муниципальных служащих; членов экипажей рыбопромыслового флота, работников рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, контактирующих с рыбопродукцией; проживающих в стационарах социальных организаций; сотрудников правоохранительных органов и других.
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общество, мурманская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
17:30 21.10.2021
 
В Мурманской области повысили уровень обязательной вакцинации

Уровень обязательной вакцинации в Мурманской области повысили с 60% до 80%

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖительница Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Жительница Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ужесточило требования к обязательной вакцинации работников нескольких отраслей, теперь ее должны пройти не 60%, а 80% членов трудовых коллективов, хотя пока не достигнут и предыдущий порог, сообщили в оперштабе региона.
"Согласно постановлению временно исполняющего обязанности Главного государственного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева, руководителям компаний и ведомств необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% коллектива с учетом переболевших не более шести месяцев назад и вакцинированных", - говорится в сообщении.
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Ранее речь шла об обязательной вакцинации 60% членов трудовых коллективов. По данным штаба, в Мурманской области привились от коронавируса 253 952 человека, это 54,64% от запланированного объема.
"Имеющийся охват первичной вакцинацией взрослого населения от ковида не может обеспечить стабилизацию эпидситуации", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
Непривитые, имеющие противопоказания и прочие могут составлять не более 20% коллектива. По эпидемиологическим показаниям обязательная вакцинация в регионе распространяется на работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания; государственных и муниципальных служащих; членов экипажей рыбопромыслового флота, работников рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, контактирующих с рыбопродукцией; проживающих в стационарах социальных организаций; сотрудников правоохранительных органов и других.
 
ОбществоМурманская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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