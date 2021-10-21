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В Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
В Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
В Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в Якутии из-за ситуации с коронавирусом объявят с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:22
2021-10-21T15:22
2021-10-21T15:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
коронавирус в россии
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ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Якутии из-за ситуации с коронавирусом объявят с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента РФ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.Глава Якутии Айсен Николаев на совещании оперативного штаба в четверг оценил текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике как напряженную. За последние сутки выявлено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 168 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 31 человек подключен к аппарату ИВЛ."Он (Николаев - ред.) отметил, что нерабочие дни в республике целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением Президента Владимира Путина", - рассказали в пресс-службе.Также на этот период времени в Якутии объявят школьные каникулы.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус в россии
В Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Глава Якутии объявил в республике нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября