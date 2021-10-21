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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/covid-19-1755595872.html
В Тамбовской области развернут ковидный госпиталь для детей
В Тамбовской области развернут ковидный госпиталь для детей - РИА Новости, 21.10.2021
В Тамбовской области развернут ковидный госпиталь для детей
Госпиталь на 30 коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией развернут в Тамбовской области, сообщает в четверг обладминистрация. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:10
2021-10-21T15:10
распространение коронавируса
общество
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Госпиталь на 30 коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией развернут в Тамбовской области, сообщает в четверг обладминистрация."В Тамбовской области на базе Рассказовской ЦРБ развернут ковидный центр для лечения детей. Он обеспечен необходимым медицинским оборудованием, включая подводку кислорода, лекарствами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты персонала", - говорится в сообщении.Рассчитан детский госпиталь на 30 коек. Власти отмечают, что его открытие позволит разгрузить другие лечебные учреждения и "повысить качество оказания медицинской помощи детям с коронавирусной инфекцией".В Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано 164 случая COVID. Среди заболевших - восемь детей в возрасте от трех до 16 лет. Днем ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 детей. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 516 случаев COVID-19, из них 8908 без клинических проявлений. Выздоровело 43 911 пациентов. В стационарах сейчас находятся 1113 человек. Умерли с начала пандемии 1029 пациентов. Население Тамбовской области составляет 994,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html
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общество, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:10 21.10.2021
 
В Тамбовской области развернут ковидный госпиталь для детей

В Тамбовской области развернут госпиталь на 30 коек для лечения детей с COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Госпиталь на 30 коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией развернут в Тамбовской области, сообщает в четверг обладминистрация.
"В Тамбовской области на базе Рассказовской ЦРБ развернут ковидный центр для лечения детей. Он обеспечен необходимым медицинским оборудованием, включая подводку кислорода, лекарствами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты персонала", - говорится в сообщении.
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В Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано 164 случая COVID. Среди заболевших - восемь детей в возрасте от трех до 16 лет. Днем ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 детей. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 516 случаев COVID-19, из них 8908 без клинических проявлений. Выздоровело 43 911 пациентов. В стационарах сейчас находятся 1113 человек. Умерли с начала пандемии 1029 пациентов. Население Тамбовской области составляет 994,4 тысячи человек.
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