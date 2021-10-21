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Аэропорт Челябинска начал работу в штатном режиме после задержки рейсов
Аэропорт Челябинска начал работу в штатном режиме после задержки рейсов - РИА Новости, 21.10.2021
Аэропорт Челябинска начал работу в штатном режиме после задержки рейсов
Международный аэропорт Челябинска имени Курчатова, закрытый ночью в четверг из-за интенсивных осадков, возобновил работу утром, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:25
2021-10-21T08:25
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинска имени Курчатова, закрытый ночью в четверг из-за интенсивных осадков, возобновил работу утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Как сообщала Уральская транспортная прокуратура, 21 октября в аэропорту Челябинска произошла массовая задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии"."Ночью в связи с интенсивными непрекращающимися осадками аэропорт Челябинска был закрыт с 00.30 (22.30 мск среды), задержано 10 рейсов на вылет. Расчистка взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов от мокрого снега велась на протяжении всего периода снегопада, что позволило открыть аэропорт в 06.30 (04.30 мск)", - говорится в сообщении.Четыре рейса, направляющихся в Челябинск, сели на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург), еще три были задержаны в городах отправления до возобновления работы аэропорта, уточняется в сообщении.Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211020/reys-1755349170.html
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общество, краснодар, челябинск, москва, уральские авиалинии, nordwind airlines
08:25 21.10.2021
 
Аэропорт Челябинска начал работу в штатном режиме после задержки рейсов

Аэропорт Челябинска начал работу в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНовый терминал аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова
Новый терминал аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинска имени Курчатова, закрытый ночью в четверг из-за интенсивных осадков, возобновил работу утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Как сообщала Уральская транспортная прокуратура, 21 октября в аэропорту Челябинска произошла массовая задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии".
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"Ночью в связи с интенсивными непрекращающимися осадками аэропорт Челябинска был закрыт с 00.30 (22.30 мск среды), задержано 10 рейсов на вылет. Расчистка взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов от мокрого снега велась на протяжении всего периода снегопада, что позволило открыть аэропорт в 06.30 (04.30 мск)", - говорится в сообщении.
Четыре рейса, направляющихся в Челябинск, сели на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург), еще три были задержаны в городах отправления до возобновления работы аэропорта, уточняется в сообщении.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.
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ОбществоКраснодарЧелябинскМоскваУральские авиалинииNordwind Airlines
 
 
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