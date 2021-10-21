Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/bryansk-1755702119.html
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 21.10.2021
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:11
2021-10-21T22:11
распространение коронавируса
брянская область
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40635/32/406353280_0:0:3022:1701_1920x0_80_0_0_52ca9f691004f9a8b92b6988c6d7e812.jpg
БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и кафе, следует из сообщения оперативного штаба."В Брянской области с 15 ноября допуск посетителей в торгово-развлекательные центры и организации общепита будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Отмечается, что под эти же правила подпадают театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха.Проверять наличие QR-кодов будут при проведении массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек, а также при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, бань, бассейнов и других учреждений соцкультбыта.Кроме того, с 15 ноября жители Брянской области в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции.
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755701508.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40635/32/406353280_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_eff573602e04da1ca2122a41eaa960ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, коронавирус covid-19
22:11 21.10.2021
 
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ

В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения торговых центров

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкГорода России. Брянск
Города России. Брянск - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и кафе, следует из сообщения оперативного штаба.
"В Брянской области с 15 ноября допуск посетителей в торгово-развлекательные центры и организации общепита будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под эти же правила подпадают театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха.
Проверять наличие QR-кодов будут при проведении массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек, а также при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, бань, бассейнов и других учреждений соцкультбыта.
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
22:07Распространение коронавируса
В Тверской области введут QR-коды для посещения крупных ТЦ и кинотеатров
Кроме того, с 15 ноября жители Брянской области в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции.
 
Распространение коронавирусаБрянская областьКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал действия ОПЕК причиной всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
01:39Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре
01:35Российские и египетские военные совершили совместное десантирование
Лента новостейМолния
Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал действия ОПЕК причиной всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы ракаЕвропейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабреРоссийские и египетские военные совершили совместное десантирование