https://ria.ru/20211021/bryansk-1755702119.html
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 21.10.2021
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:11
2021-10-21T22:11
2021-10-21T22:11
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брянская область
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БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и кафе, следует из сообщения оперативного штаба."В Брянской области с 15 ноября допуск посетителей в торгово-развлекательные центры и организации общепита будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Отмечается, что под эти же правила подпадают театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха.Проверять наличие QR-кодов будут при проведении массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек, а также при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, бань, бассейнов и других учреждений соцкультбыта.Кроме того, с 15 ноября жители Брянской области в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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брянская область, коронавирус covid-19
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения торговых центров
БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости.
Власти Брянской области
из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и кафе, следует из сообщения оперативного штаба.
"В Брянской области с 15 ноября допуск посетителей в торгово-развлекательные центры и организации общепита будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под эти же правила подпадают театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха.
Проверять наличие QR-кодов будут при проведении массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек, а также при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, бань, бассейнов и других учреждений соцкультбыта.
Кроме того, с 15 ноября жители Брянской области в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции.