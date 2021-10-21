https://ria.ru/20211021/bryansk-1755702119.html

В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ

В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 21.10.2021

В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ

Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:11

2021-10-21T22:11

2021-10-21T22:11

распространение коронавируса

брянская область

коронавирус covid-19

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БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября вводят QR-коды для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и кафе, следует из сообщения оперативного штаба."В Брянской области с 15 ноября допуск посетителей в торгово-развлекательные центры и организации общепита будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Отмечается, что под эти же правила подпадают театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха.Проверять наличие QR-кодов будут при проведении массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек, а также при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, бань, бассейнов и других учреждений соцкультбыта.Кроме того, с 15 ноября жители Брянской области в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции.

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755701508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, коронавирус covid-19