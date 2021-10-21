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Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней
Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней
Пока действуют санкции для стран, которые крайне нуждаются в международной помощи во время пандемии, все разговоры о гуманистических началах – болтовня, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:08
2021-10-21T18:08
2021-10-21T18:53
россия
в мире
владимир путин
санкции
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Пока действуют санкции для стран, которые крайне нуждаются в международной помощи во время пандемии, все разговоры о гуманистических началах – болтовня, заявил президент России Владимир Путин."Поговорим о совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Даже по гуманитарным соображениям, имею ввиду не Россию. Бог с ними, с этими санкциями в отношении России. Но санкции сохраняются в тех странах, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит. А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается, что ничего нет. Болтовня одна, понимаете? Вот, что на поверхности оказывается", – сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, в мире, владимир путин, санкции
18:08 21.10.2021 (обновлено: 18:53 21.10.2021)
Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней
Путин: разговоры о гуманизме – болтовня, пока действуют санкции для ряда стран в пандемию