https://ria.ru/20211021/boltovnya-1755651274.html

Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней

Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал оправдания Западом санкций в период пандемии болтовней

Пока действуют санкции для стран, которые крайне нуждаются в международной помощи во время пандемии, все разговоры о гуманистических началах – болтовня, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:08

2021-10-21T18:08

2021-10-21T18:53

россия

в мире

владимир путин

санкции

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Пока действуют санкции для стран, которые крайне нуждаются в международной помощи во время пандемии, все разговоры о гуманистических началах – болтовня, заявил президент России Владимир Путин."Поговорим о совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Даже по гуманитарным соображениям, имею ввиду не Россию. Бог с ними, с этими санкциями в отношении России. Но санкции сохраняются в тех странах, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит. А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается, что ничего нет. Болтовня одна, понимаете? Вот, что на поверхности оказывается", – сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211020/prava-1755383967.html

россия

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россия, в мире, владимир путин, санкции