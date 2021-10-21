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Хорватия выдала России бизнесмена, обвиняемого в попытке мошенничества
Хорватия выдала России бизнесмена, обвиняемого в попытке мошенничества - РИА Новости, 21.10.2021
Хорватия выдала России бизнесмена, обвиняемого в попытке мошенничества
Хорватия выдала России бизнесмена Дмитрия Осинина, обвиняемого в попытке мошенничества на 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:03
2021-10-21T14:03
2021-10-21T14:03
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Хорватия выдала России бизнесмена Дмитрия Осинина, обвиняемого в попытке мошенничества на 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Хорватии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Осинина. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июне 2019 года Осинин с сообщником получили информацию о возбужденном в отношении руководства ООО ЛТК "Свободный Сокол" уголовном деле и под предлогом освобождения от уголовной ответственности пытались завладеть 210 миллионами рублей и частью имущества. Намерений и реальной возможности выполнить обещанное обвиняемые не имели, свой умысел они не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам.Поскольку Осинин скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.В июле 2021 года его задержали в Хорватии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.В сопровождении спецконвоя Осинин будет доставлен в Москву.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754559007.html
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в мире, происшествия, хорватия, москва, генеральная прокуратура рф, мошенничество, россия
Хорватия выдала России бизнесмена, обвиняемого в попытке мошенничества
Хорватия выдала России бизнесмена Осинина, обвиняемого в попытке мошенничества