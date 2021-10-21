https://ria.ru/20211021/arkheologiya-1755590357.html

Специалисты из России вскрыли найденный в Абхазии саркофаг V-VI веков

Специалисты из России вскрыли найденный в Абхазии саркофаг V-VI веков - РИА Новости, 21.10.2021

Специалисты из России вскрыли найденный в Абхазии саркофаг V-VI веков

Специалисты из России вскрыли свинцовый саркофаг V-VI веков, найденный в Абхазии в рамках археологической экспедиции, сообщил РИА Новости директор Абхазского... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:53

2021-10-21T14:53

2021-10-21T21:53

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СУХУМ, 21 окт — РИА Новости. Специалисты из России вскрыли свинцовый саркофаг V-VI веков, найденный в Абхазии в рамках археологической экспедиции, сообщил РИА Новости директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.Свинцовый саркофаг был найден в августе на месте древнейшего города Гюэнос — среди остатков фундамента древнего храма. Раскопки проводились в Очамчырском районе на востоке республики совместной российско-абхазской археологической экспедицией. В ней участвовали представители институтов археологии и востоковедения РАН, Абхазского государственного музея и Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук республики."Сегодня вскрыли саркофаг. Идет процесс изучения. Специалисты отделяют кости от трухи и земли", — сказал Джопуа.Кроме самих останков в саркофаге никаких предметов не обнаружили. Дальнейшим изучением будут заниматься антропологи, которые проведут генетические и другие анализы.Гюэнос (Гиенос) — древнейший город на территории современной Абхазии, был греческим полисом, впервые упомянут у мореплавателя Псевдо-Скилака, который жил в VI веке до н. э. и в своих исторических периплах использовал сведения различных греческих географов.

https://ria.ru/20200301/1565241299.html

https://ria.ru/20211004/raskopki-1752728595.html

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в мире, абхазия, российская академия наук, очамчырский район, россия