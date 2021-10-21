https://ria.ru/20211021/arest-1755661257.html

Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией

Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией - РИА Новости, 21.10.2021

Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией

Посольство России в Киеве прокомментировало задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка.Так, диппредставительство назвало РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:45

2021-10-21T18:45

2021-10-21T19:12

в мире

украина

россия

луганск

луганская народная республика

обсе

сцкк

смм обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754444875_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_04a62de7ce45e951ebe8bc9e3f1206a2.jpg

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Посольство России в Киеве прокомментировало задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка.Так, диппредставительство назвало арест российского гражданина "вероломной акцией украинских силовиков".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ – в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html

украина

россия

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, россия, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр