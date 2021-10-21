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Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией
Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией - РИА Новости, 21.10.2021
Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией
Посольство России в Киеве прокомментировало задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка.Так, диппредставительство назвало РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:45
2021-10-21T18:45
2021-10-21T19:12
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Посольство России в Киеве прокомментировало задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка.Так, диппредставительство назвало арест российского гражданина "вероломной акцией украинских силовиков".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ – в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html
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в мире, украина, россия, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
18:45 21.10.2021 (обновлено: 19:12 21.10.2021)
Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией
Посольство России на Украине назвало арест Киевом сотрудника СЦКК Косяка вероломной акцией