https://ria.ru/20211021/alkogol-1755613706.html
Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий
Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий - РИА Новости, 21.10.2021
Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий
Минфин РФ планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:31
2021-10-21T16:31
2021-10-21T16:31
экономика
калининград
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_357555ae517e51c7991e469dd6a26181.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, рассказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, выступая на форуме алкогольной индустрии "Высший градус".Чиновник, которого цитирует пресс-служба Минфина, сообщил, что правительство поддержало законопроект, внесенный костромской областной думой, и предусматривающий возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии."Это позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискателю не придётся повторно подавать заявление при выявлении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов", – пояснил Коробутов.Минфин, по его словам, подготовил поправки, позволяющие распространить эту практику не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере.Кроме того, поправками предусматривается возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде, и Минфин видит возможность распространить его на все субъекты РФ."Основная задача Минфина как регулятора алкогольного рынка, с одной стороны, – снижение объемов нелегального производства и оборота алкогольной продукции, с другой – формирование благоприятных условий для добросовестных участников рынка, соблюдение законных интересов потребителей", – подчеркнул Коробутов.
https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html
https://ria.ru/20210916/alkogol-1750385574.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8ae7f4b8878db8bc731267c67538201a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининград, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия
Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий
Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минфин РФ
планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы
, рассказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, выступая на форуме алкогольной индустрии "Высший градус".
Чиновник, которого цитирует пресс-служба Минфина
, сообщил, что правительство поддержало законопроект, внесенный костромской областной думой, и предусматривающий возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии.
"Это позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискателю не придётся повторно подавать заявление при выявлении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов", – пояснил Коробутов.
Минфин, по его словам, подготовил поправки, позволяющие распространить эту практику не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере.
Кроме того, поправками предусматривается возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде
, и Минфин видит возможность распространить его на все субъекты РФ.
"Основная задача Минфина как регулятора алкогольного рынка, с одной стороны, – снижение объемов нелегального производства и оборота алкогольной продукции, с другой – формирование благоприятных условий для добросовестных участников рынка, соблюдение законных интересов потребителей", – подчеркнул Коробутов.