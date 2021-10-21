https://ria.ru/20211021/alkogol-1755613706.html

Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий

Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий - РИА Новости, 21.10.2021

Минфин планирует упростить выдачу алкогольных лицензий

Минфин РФ планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:31

2021-10-21T16:31

2021-10-21T16:31

экономика

калининград

министерство финансов рф (минфин россии)

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россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, рассказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, выступая на форуме алкогольной индустрии "Высший градус".Чиновник, которого цитирует пресс-служба Минфина, сообщил, что правительство поддержало законопроект, внесенный костромской областной думой, и предусматривающий возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии."Это позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискателю не придётся повторно подавать заявление при выявлении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов", – пояснил Коробутов.Минфин, по его словам, подготовил поправки, позволяющие распространить эту практику не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере.Кроме того, поправками предусматривается возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде, и Минфин видит возможность распространить его на все субъекты РФ."Основная задача Минфина как регулятора алкогольного рынка, с одной стороны, – снижение объемов нелегального производства и оборота алкогольной продукции, с другой – формирование благоприятных условий для добросовестных участников рынка, соблюдение законных интересов потребителей", – подчеркнул Коробутов.

https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html

https://ria.ru/20210916/alkogol-1750385574.html

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экономика, калининград, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия