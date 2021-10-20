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Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров
Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров - РИА Новости, 20.10.2021
Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров
Компания Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на блогеров YouTube, большинство пострадавших аккаунтов восстановлены, сообщила компания на своем... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:16
2021-10-20T19:42
технологии
google
youtube
в мире
хакеры
фбр
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Компания Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на блогеров YouTube, большинство пострадавших аккаунтов восстановлены, сообщила компания на своем сайте в среду."С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", - сообщила компания в своем блоге.По данным компании, хакеры, принадлежащие к группе, "набор в которую происходит на русскоязычном форуме", "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества". В большинстве случаев блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. После того, как канал YouTube попадал в распоряжение злоумышленников, его продавали на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.Согласно сообщению Google, после выявления угрозы компании удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% (около 4 тысяч) пострадавших аккаунтов. К расследованию атаки подключено ФБР.Как разъяснила компания в своем блоге, хакеры рассылали "опасные" рекламные письма на адреса, которые пользователи YouTube указывали на своих страницах. Получатель письма, заинтересовавшийся предложенной услугой, по ссылке попадал на сайт, несущий вредоносную программу. Только для этой кампании хакеры создали более тысячи подставных сайтов, ряд из которых внешне имитировал сайты реально существующих компаний. После установки программы, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере пользователя и его паролям. Большинство "захваченных" аккаунтов перепродавались на черном рынке по цене от 3 до 4 тысяч долларов, а некоторые использовались для размещения рекламы операций с криптовалютой.
https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html
https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html
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технологии, google, youtube, в мире, хакеры, фбр
18:16 20.10.2021 (обновлено: 19:42 20.10.2021)
 
Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

Google заявила о предотвращении атаки "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Компания Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на блогеров YouTube, большинство пострадавших аккаунтов восстановлены, сообщила компания на своем сайте в среду.
"С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", - сообщила компания в своем блоге.
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По данным компании, хакеры, принадлежащие к группе, "набор в которую происходит на русскоязычном форуме", "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества". В большинстве случаев блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. После того, как канал YouTube попадал в распоряжение злоумышленников, его продавали на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.
Согласно сообщению Google, после выявления угрозы компании удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% (около 4 тысяч) пострадавших аккаунтов. К расследованию атаки подключено ФБР.
Как разъяснила компания в своем блоге, хакеры рассылали "опасные" рекламные письма на адреса, которые пользователи YouTube указывали на своих страницах. Получатель письма, заинтересовавшийся предложенной услугой, по ссылке попадал на сайт, несущий вредоносную программу. Только для этой кампании хакеры создали более тысячи подставных сайтов, ряд из которых внешне имитировал сайты реально существующих компаний. После установки программы, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере пользователя и его паролям. Большинство "захваченных" аккаунтов перепродавались на черном рынке по цене от 3 до 4 тысяч долларов, а некоторые использовались для размещения рекламы операций с криптовалютой.
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