https://ria.ru/20211020/youtube-1755459838.html

Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров - РИА Новости, 20.10.2021

Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

Компания Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на блогеров YouTube, большинство пострадавших аккаунтов восстановлены, сообщила компания на своем... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:16

2021-10-20T18:16

2021-10-20T19:42

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Компания Google предотвратила атаку "русскоговорящих хакеров" на блогеров YouTube, большинство пострадавших аккаунтов восстановлены, сообщила компания на своем сайте в среду."С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", - сообщила компания в своем блоге.По данным компании, хакеры, принадлежащие к группе, "набор в которую происходит на русскоязычном форуме", "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества". В большинстве случаев блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. После того, как канал YouTube попадал в распоряжение злоумышленников, его продавали на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.Согласно сообщению Google, после выявления угрозы компании удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% (около 4 тысяч) пострадавших аккаунтов. К расследованию атаки подключено ФБР.Как разъяснила компания в своем блоге, хакеры рассылали "опасные" рекламные письма на адреса, которые пользователи YouTube указывали на своих страницах. Получатель письма, заинтересовавшийся предложенной услугой, по ссылке попадал на сайт, несущий вредоносную программу. Только для этой кампании хакеры создали более тысячи подставных сайтов, ряд из которых внешне имитировал сайты реально существующих компаний. После установки программы, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере пользователя и его паролям. Большинство "захваченных" аккаунтов перепродавались на черном рынке по цене от 3 до 4 тысяч долларов, а некоторые использовались для размещения рекламы операций с криптовалютой.

https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html

https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google, youtube, в мире, хакеры, фбр