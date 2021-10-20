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Наука
https://ria.ru/20211020/whatsapp-1755441630.html
В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция
В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция - РИА Новости, 20.10.2021
В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция
Мессенджер WhatsApp даст своим пользователям возможность искать товары и услуги в специальном каталоге. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:00
2021-10-20T18:02
наука
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст своим пользователям возможность искать товары и услуги в специальном каталоге.С помощью новой функции компании, предоставляющие свою продукцию в приложении, теперь смогут упорядочить товары по категориям, чтобы покупателям больше не приходилось пролистывать длинные списки.Получить доступ к каталогу можно через ссылку или кнопку покупки в заголовке сообщества. В России эта функция, как и покупки из WhatsApp в целом, остаются недоступны. О планах их запуска пока не сообщается.
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РИА Новости
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Новости
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технологии, whatsapp inc.
17:00 20.10.2021 (обновлено: 18:02 20.10.2021)
 

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст своим пользователям возможность искать товары и услуги в специальном каталоге.
С помощью новой функции компании, предоставляющие свою продукцию в приложении, теперь смогут упорядочить товары по категориям, чтобы покупателям больше не приходилось пролистывать длинные списки.
Получить доступ к каталогу можно через ссылку или кнопку покупки в заголовке сообщества. В России эта функция, как и покупки из WhatsApp в целом, остаются недоступны. О планах их запуска пока не сообщается.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:46
ПСБ первым на российском рынке запустил сервис оплаты счетов в WhatsApp
 
НаукаТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
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