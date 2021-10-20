https://ria.ru/20211020/whatsapp-1755441630.html

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция - РИА Новости, 20.10.2021

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция

Мессенджер WhatsApp даст своим пользователям возможность искать товары и услуги в специальном каталоге. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:00

2021-10-20T17:00

2021-10-20T18:02

наука

технологии

whatsapp inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст своим пользователям возможность искать товары и услуги в специальном каталоге.С помощью новой функции компании, предоставляющие свою продукцию в приложении, теперь смогут упорядочить товары по категориям, чтобы покупателям больше не приходилось пролистывать длинные списки.Получить доступ к каталогу можно через ссылку или кнопку покупки в заголовке сообщества. В России эта функция, как и покупки из WhatsApp в целом, остаются недоступны. О планах их запуска пока не сообщается.

https://ria.ru/20211014/servis-1754507942.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, whatsapp inc.