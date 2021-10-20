https://ria.ru/20211020/vzryv-1755387585.html

Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области

Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области - РИА Новости, 20.10.2021

Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области

Взрыв в торговом центре Павловска Воронежской области произошел на почве бизнес-конфликта – эта версия является сейчас приоритетной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:38

2021-10-20T13:38

2021-10-20T13:43

происшествия

взрыв

павловск

воронежская область

коммерческая недвижимость

торговые центры

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Взрыв в торговом центре Павловска Воронежской области произошел на почве бизнес-конфликта – эта версия является сейчас приоритетной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Взрыв в торговом центре "Атлас" произошел около 23.30 мск вторника. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Пострадавших нет. Здание ТЦ не газифицировано."Вероятнее всего, это коммерческие разборки - такая версия сейчас рассматривается приоритетной... Можно говорить (о самодельном взрывном устройстве – ред.). Никто не пострадал, поэтому рассматривается в приоритете именно эта версия. Вряд ли это какой-то теракт", - сказал собеседник агентства.Согласно данным "Яндекс.карт", в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, парикмахерская, салон связи, отделение банка.

https://ria.ru/20210912/kuzbass-1749770345.html

павловск

воронежская область

россия

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происшествия, взрыв, павловск, воронежская область, коммерческая недвижимость, торговые центры, россия