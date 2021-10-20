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Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области
Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области - РИА Новости, 20.10.2021
Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области
Взрыв в торговом центре Павловска Воронежской области произошел на почве бизнес-конфликта – эта версия является сейчас приоритетной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:38
2021-10-20T13:38
2021-10-20T13:43
происшествия
взрыв
павловск
воронежская область
коммерческая недвижимость
торговые центры
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Взрыв в торговом центре Павловска Воронежской области произошел на почве бизнес-конфликта – эта версия является сейчас приоритетной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Взрыв в торговом центре "Атлас" произошел около 23.30 мск вторника. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Пострадавших нет. Здание ТЦ не газифицировано."Вероятнее всего, это коммерческие разборки - такая версия сейчас рассматривается приоритетной... Можно говорить (о самодельном взрывном устройстве – ред.). Никто не пострадал, поэтому рассматривается в приоритете именно эта версия. Вряд ли это какой-то теракт", - сказал собеседник агентства.Согласно данным "Яндекс.карт", в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, парикмахерская, салон связи, отделение банка.
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происшествия, взрыв, павловск, воронежская область, коммерческая недвижимость, торговые центры, россия
13:38 20.10.2021 (обновлено: 13:43 20.10.2021)
Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области
Источник: коммерческие разборки могли стать причиной взрыва в ТЦ в Воронежской области