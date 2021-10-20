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Туризм
https://ria.ru/20211020/vykhodnye-1755450245.html
Названы страны, которые выбирают россияне для отдыха на ноябрьских выходных
Названы страны, которые выбирают россияне для отдыха на ноябрьских выходных - РИА Новости, 20.10.2021
Названы страны, которые выбирают россияне для отдыха на ноябрьских выходных
Жители России для отдыха на ноябрьских выходных чаще всего выбирают путешествие в Египет и Турцию, сообщили РИА Новости опрошенные представители туристической... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:40
2021-10-20T18:28
туризм
египет
мальдивы
оаэ
краснодарский край
республика крым
минеральные воды
турция
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Жители России для отдыха на ноябрьских выходных чаще всего выбирают путешествие в Египет и Турцию, сообщили РИА Новости опрошенные представители туристической отрасли."На первом месте — Египет, новый безоговорочный лидер. На втором – путешествия по России. Турция с Антальей и экскурсионными турами в Стамбул и Каппадокию – на третьем, – отметили в пресс-службе "Интуриста". В пятерку наиболее востребованных направлений на ноябрьские выходные у клиентов Tez Tour входят Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и Кипр. На шестом месте располагаются Сейшелы. "При этом лидеры рейтинга предпочтений – Египет и Турция – имеют практически равный объем заявок в общей структуре продаж – 38 и 35 процентов соответственно", – рассказали в пресс-службе."Любопытный факт: Египет традиционно является более доступным направлением, но ограниченное количество рейсов в эту страну и продолжающийся рост цен на проживание в отелях, связанный с дефицитом номеров, делают отдых здесь более дорогостоящим. В результате уровень продаж туров в Турцию растет", – объяснили в Tez Tour.Лидером спроса на ноябрьские праздники, по данным сервиса по бронированию путевок Level.Travel, является Турция. "Туда отправится половина всех наших туристов, которые запланировали каникулы на начало ноября. Средний чек по направлению составил 74 тысячи рублей. На втором месте российские курорты – 30 процентов продаж со средним чеком в два раза ниже, чем на турецких курортах – 31 тысяча рублей", – указали в компании.Замыкает тройку лидеров у Level.Travel Египет, где планирует отдохнуть на ноябрьские праздники 11 процентов туристов и куда поехать в среднем в два раза дороже, чем в Турцию – 111 тысяч рублей. Также в списке популярных направлений есть Кипр, ОАЭ, Абхазия и Армения.
https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755329218.html
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египет
мальдивы
оаэ
краснодарский край
республика крым
минеральные воды
турция
сейшельские острова
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кипр
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египет, мальдивы, оаэ, краснодарский край, республика крым, минеральные воды, турция, сейшельские острова, сочи, абхазия, кипр, tez tour, новости - туризм, интурист, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:40 20.10.2021 (обновлено: 18:28 20.10.2021)
 
Названы страны, которые выбирают россияне для отдыха на ноябрьских выходных

Туроператоры: россияне для отдыха на ноябрьских выходных выбирают Египет и Турцию

© Фото : Анна ШамаховаБассейн Клеопатры в городе Памукале в Турции
Бассейн Клеопатры в городе Памукале в Турции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Жители России для отдыха на ноябрьских выходных чаще всего выбирают путешествие в Египет и Турцию, сообщили РИА Новости опрошенные представители туристической отрасли.
"На первом месте — Египет, новый безоговорочный лидер. На втором – путешествия по России. Турция с Антальей и экскурсионными турами в Стамбул и Каппадокию – на третьем, – отметили в пресс-службе "Интуриста".
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В пятерку наиболее востребованных направлений на ноябрьские выходные у клиентов Tez Tour входят Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и Кипр. На шестом месте располагаются Сейшелы. "При этом лидеры рейтинга предпочтений – Египет и Турция – имеют практически равный объем заявок в общей структуре продаж – 38 и 35 процентов соответственно", – рассказали в пресс-службе.
"Любопытный факт: Египет традиционно является более доступным направлением, но ограниченное количество рейсов в эту страну и продолжающийся рост цен на проживание в отелях, связанный с дефицитом номеров, делают отдых здесь более дорогостоящим. В результате уровень продаж туров в Турцию растет", – объяснили в Tez Tour.
Лидером спроса на ноябрьские праздники, по данным сервиса по бронированию путевок Level.Travel, является Турция. "Туда отправится половина всех наших туристов, которые запланировали каникулы на начало ноября. Средний чек по направлению составил 74 тысячи рублей. На втором месте российские курорты – 30 процентов продаж со средним чеком в два раза ниже, чем на турецких курортах – 31 тысяча рублей", – указали в компании.
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Замыкает тройку лидеров у Level.Travel Египет, где планирует отдохнуть на ноябрьские праздники 11 процентов туристов и куда поехать в среднем в два раза дороже, чем в Турцию – 111 тысяч рублей. Также в списке популярных направлений есть Кипр, ОАЭ, Абхазия и Армения.
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ТуризмЕгипетМальдивыОАЭКраснодарский крайРеспублика КрымМинеральные ВодыТурцияСейшельские островаСочиАбхазияКипрTez TourНовости - ТуризмИнтуристтуристыТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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