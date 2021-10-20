https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755495528.html

В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян

В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян - РИА Новости, 20.10.2021

В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60% через два месяца. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:11

2021-10-20T23:11

2021-10-20T23:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60% через два месяца."Штамм "дельта" действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html

россия

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2021

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здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19