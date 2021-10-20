https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755495528.html
В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян
В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян - РИА Новости, 20.10.2021
В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60% через два месяца. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:11
2021-10-20T23:11
2021-10-20T23:16
распространение коронавируса
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_6c6fa963386cf309a76121261366fd85.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60% через два месяца."Штамм "дельта" действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_940540373dc718cc8077e8f6bac5afde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
23:11 20.10.2021 (обновлено: 23:16 20.10.2021)
В РФПИ ожидают, что к концу года вакцинируются 60 процентов россиян
Глава РФПИ Дмитриев ожидает роста уровня вакцинации через два месяца до 60 процентов