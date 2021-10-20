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Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19, заявил Путин
Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021
Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:09
2021-10-20T15:09
2021-10-20T15:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им."Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.
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коронавирус covid-19, владимир путин, коронавирус в россии
15:09 20.10.2021 (обновлено: 15:39 20.10.2021)
Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19, заявил Путин
Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им.
"У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.
Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.