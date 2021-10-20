https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755408165.html
Путин предложил увеличить возможность выходных после вакцинации от COVID-19
Путин предложил увеличить возможность выходных после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Путин предложил увеличить возможность выходных после вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин предложил расширить возможности использования выходных после вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:04
2021-10-20T15:04
2021-10-20T15:45
общество
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить возможности использования выходных после вакцинации от коронавирусной инфекции.Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Кстати говоря, Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации, посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность", - сказал Путин участникам совещания."Там ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было - после второй прививки 37 с небольшим, тем не менее, это повышение температуры. В принципе два дня посидеть дома - это только на пользу пойдет", - добавил глава государства.Он отметил, что надо просто посмотреть, как использовать этот механизм."Если можно его пошире применить - подумайте, пожалуйста. Вновь подчеркну - с сохранением за работниками заработной платы, конечно", - заключил президент.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:04 20.10.2021 (обновлено: 15:45 20.10.2021)
Путин предложил увеличить возможность выходных после вакцинации от COVID-19
Путин предложил увеличить возможность использования выходных после вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил расширить возможности использования выходных после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Кстати говоря, Татьяна Алексеевна (Голикова
- ред.) упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации, посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность", - сказал Путин участникам совещания.
"Там ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было - после второй прививки 37 с небольшим, тем не менее, это повышение температуры. В принципе два дня посидеть дома - это только на пользу пойдет", - добавил глава государства.
Он отметил, что надо просто посмотреть, как использовать этот механизм.
"Если можно его пошире применить - подумайте, пожалуйста. Вновь подчеркну - с сохранением за работниками заработной платы, конечно", - заключил президент.