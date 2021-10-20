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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755325003.html
На Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
На Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 20.10.2021
На Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю постановило обеспечить проведение прививок от коронавируса ряду категорий граждан, следует из постановления... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:29
2021-10-20T09:44
распространение коронавируса
общество
ставропольский край
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЯТИГОРСК, 20 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю постановило обеспечить проведение прививок от коронавируса ряду категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона."В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Ставропольского края... постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев", - говорится в документе.В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских и санаторно-курортных организаций, образования, социального обслуживания, транспорта, правоохранительных органов и сферы услуг.Организовать проведение прививок необходимо до 19 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 декабря вторым компонентом. Не прошедшие вакцинацию будут отстраняться от работы или переводиться на дистанционный режим.
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общество, ставропольский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
09:29 20.10.2021 (обновлено: 09:44 20.10.2021)
 
На Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

На Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и врачей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЯТИГОРСК, 20 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю постановило обеспечить проведение прививок от коронавируса ряду категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона.
"В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Ставропольского края... постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев", - говорится в документе.
В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских и санаторно-курортных организаций, образования, социального обслуживания, транспорта, правоохранительных органов и сферы услуг.
Организовать проведение прививок необходимо до 19 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 декабря вторым компонентом. Не прошедшие вакцинацию будут отстраняться от работы или переводиться на дистанционный режим.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоСтавропольский крайКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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