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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755490617.html
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию - РИА Новости, 21.10.2021
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию
Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-20T22:08
2021-10-21T00:26
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
россия
воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.Как отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в РФПИ рассчитывают, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев.В конце сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко встретился с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, основные трудности на этом пути связаны "с борьбой за средства международных валютных фондов". Из них финансируют вакцинацию в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов."Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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российский фонд прямых инвестиций, россия, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
22:08 20.10.2021 (обновлено: 00:26 21.10.2021)
 
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию

ВОЗ подтвердила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

"Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутнику V", — сообщается в Twitter разработчиков вакцины.

Как отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в РФПИ рассчитывают, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев.
В конце сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко встретился с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, основные трудности на этом пути связаны "с борьбой за средства международных валютных фондов". Из них финансируют вакцинацию в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:11Распространение коронавируса
Евросоюз представил свое видение ситуации с признанием "Спутник V"
"Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВОЗКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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