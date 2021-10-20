22:08 20.10.2021 (обновлено: 00:26 21.10.2021)
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию
ВОЗ подтвердила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.
Как отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в РФПИ рассчитывают, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев.
В конце сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко встретился с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, основные трудности на этом пути связаны "с борьбой за средства международных валютных фондов". Из них финансируют вакцинацию в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов.
"Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.