https://ria.ru/20211020/vaktsiantsiya-1755485930.html
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли - РИА Новости, 20.10.2021
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли
Предприятия промышленности и торговли России должны ускорить вакцинацию сотрудников от COVID-19, чтобы минимизировать негативные последствия от ограничений,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:19
2021-10-20T21:19
2021-10-20T21:45
распространение коронавируса
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли России должны ускорить вакцинацию сотрудников от COVID-19, чтобы минимизировать негативные последствия от ограничений, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления – как можно скорее вакцинировать сотрудников", - отметил министр.Он также напомнил, что общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться – 80% вакцинированных или переболевших.
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:19 20.10.2021 (обновлено: 21:45 20.10.2021)
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли