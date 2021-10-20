https://ria.ru/20211020/vaktsiantsiya-1755485930.html

Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли

Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли - РИА Новости, 20.10.2021

Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли

Предприятия промышленности и торговли России должны ускорить вакцинацию сотрудников от COVID-19, чтобы минимизировать негативные последствия от ограничений,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T21:19

2021-10-20T21:19

2021-10-20T21:45

распространение коронавируса

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Предприятия промышленности и торговли России должны ускорить вакцинацию сотрудников от COVID-19, чтобы минимизировать негативные последствия от ограничений, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления – как можно скорее вакцинировать сотрудников", - отметил министр.Он также напомнил, что общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться – 80% вакцинированных или переболевших.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html

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2021

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