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Наука
https://ria.ru/20211020/usb-1755456453.html
Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C
Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C - РИА Новости, 20.10.2021
Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C
Переход на единый стандарт зарядного разъема в Европе будет поэтапным. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на представителей Европарламента. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:03
2021-10-20T18:03
наука
технологии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переход на единый стандарт зарядного разъема в Европе будет поэтапным. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на представителей Европарламента.Если в Европе все-таки примут закон об едином разъеме для смартфонов, которым выбран USB Type-C, то отказ от других портов растянется минимум на два года. Кроме того, если отрасль разработает другие технологии, которые обеспечивают более качественную зарядку и передачу данных, то ЕС не будет препятствовать их распространению.Активно против этой меры выступает компания Apple, которая упорно продолжает использовать в iPhone проприетарный разъем Lightning. В Купертино считают, что административное вмешательство затормозит развитие индустрии и создаст массу электронных отходов.Окончательное решение по принятию единого стандартного порта для зарядки, для смартфонов, продающихся на территории ЕС, пока не принято. Евродепутаты уже несколько лет обсуждают этот шаг.
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технологии, apple, google android, apple iphone, европарламент
18:03 20.10.2021
 

Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переход на единый стандарт зарядного разъема в Европе будет поэтапным. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на представителей Европарламента.
Если в Европе все-таки примут закон об едином разъеме для смартфонов, которым выбран USB Type-C, то отказ от других портов растянется минимум на два года. Кроме того, если отрасль разработает другие технологии, которые обеспечивают более качественную зарядку и передачу данных, то ЕС не будет препятствовать их распространению.
Активно против этой меры выступает компания Apple, которая упорно продолжает использовать в iPhone проприетарный разъем Lightning. В Купертино считают, что административное вмешательство затормозит развитие индустрии и создаст массу электронных отходов.
Окончательное решение по принятию единого стандартного порта для зарядки, для смартфонов, продающихся на территории ЕС, пока не принято. Евродепутаты уже несколько лет обсуждают этот шаг.
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