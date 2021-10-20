https://ria.ru/20211020/usb-1755456453.html

Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C

Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C - РИА Новости, 20.10.2021

Евросоюз даст время производителям смартфонов для перехода на USB Type-C

Переход на единый стандарт зарядного разъема в Европе будет поэтапным. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на представителей Европарламента. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:03

2021-10-20T18:03

2021-10-20T18:03

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переход на единый стандарт зарядного разъема в Европе будет поэтапным. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на представителей Европарламента.Если в Европе все-таки примут закон об едином разъеме для смартфонов, которым выбран USB Type-C, то отказ от других портов растянется минимум на два года. Кроме того, если отрасль разработает другие технологии, которые обеспечивают более качественную зарядку и передачу данных, то ЕС не будет препятствовать их распространению.Активно против этой меры выступает компания Apple, которая упорно продолжает использовать в iPhone проприетарный разъем Lightning. В Купертино считают, что административное вмешательство затормозит развитие индустрии и создаст массу электронных отходов.Окончательное решение по принятию единого стандартного порта для зарядки, для смартфонов, продающихся на территории ЕС, пока не принято. Евродепутаты уже несколько лет обсуждают этот шаг.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, google android, apple iphone, европарламент