https://ria.ru/20211020/ural-1755364961.html

Пропавшую на Урале школьницу нашли живой

Пропавшую на Урале школьницу нашли живой - РИА Новости, 20.10.2021

Пропавшую на Урале школьницу нашли живой

Четырнадцатилетняя школьница, которая накануне пропала под городом Каменск-Уральский Свердловской области, найдена, выяснилось, что она провела ночь у подруги,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:08

2021-10-20T12:08

2021-10-20T12:12

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница, которая накануне пропала под городом Каменск-Уральский Свердловской области, найдена, выяснилось, что она провела ночь у подруги, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее местные СМИ написали, что днем во вторник подросток после школы ушла гулять в поселке Кисловское и пропала."Сотрудники полиции установили, что несовершеннолетняя ночь провела в деревне Перебор Каменск-Уральского района у своей знакомой. Сегодня с телефона подруги она позвонила брату, а он, зная, что полиция ее разыскивает, проинформировал органы внутренних дел. Представители МВД выехали в населенный пункт, где находилась девушка, и доставили ее в территориальный ОВД, где в присутствии законного представителя сейчас она опрашивается. Ни в какую криминальную историю ребенок, к счастью, не попал", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение.

https://ria.ru/20211019/devochki-1755135479.html

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых