https://ria.ru/20211020/ukaz-1755456773.html
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:38
2021-10-20T18:38
2021-10-20T23:53
общество
владимир путин
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19.Режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период должно определить правительство.Органы публичной власти и другие органы и организации определят количество сотрудников, которые будут обеспечивать их работу.Кроме того, главы регионов могут установить дополнительные нерабочие дни — это зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.Власти также должны предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.Указ вступает в силу со дня опубликования.Накануне ввести нерабочие дни предложила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться, что сказывается на показателях смертности. Уровень иммунитета от COVID-19, как подчеркнула вице-премьер, в стране составляет чуть более 45%. При этом еще во время послания Федеральному собранию Путин давал поручение к осени достигнуть 80% с учетом переболевших.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: как заявила глава ведомства Анна Попова, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211020/masochnyy-1755341797.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d6ec9f6bd9f986614a0216556382bebc.jpg
Путин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни с 30 по 7 ноября
Президент Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19. При этом руководители регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости выходные можно продлить и после седьмого числа, добавил Путин.
2021-10-20T18:38
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, коронавирус в россии
18:38 20.10.2021 (обновлено: 23:53 20.10.2021)
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за COVID-19
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19.
"Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в документе.
Режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период должно определить правительство.
Органы публичной власти и другие органы и организации определят количество сотрудников, которые будут обеспечивать их работу.
Кроме того, главы регионов могут установить дополнительные нерабочие дни — это зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.
Власти также должны предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Накануне ввести нерабочие дни предложила вице-премьер Татьяна Голикова
. По ее словам, ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться, что сказывается на показателях смертности.
Уровень иммунитета от COVID-19, как подчеркнула вице-премьер, в стране составляет чуть более 45%. При этом еще во время послания Федеральному собранию Путин давал поручение к осени достигнуть 80% с учетом переболевших.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре
: как заявила глава ведомства Анна Попова
, в числе умерших почти нет вакцинированных.