https://ria.ru/20211020/ukaz-1755456773.html

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:38

2021-10-20T18:38

2021-10-20T23:53

общество

владимир путин

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19.Режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период должно определить правительство.Органы публичной власти и другие органы и организации определят количество сотрудников, которые будут обеспечивать их работу.Кроме того, главы регионов могут установить дополнительные нерабочие дни — это зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.Власти также должны предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.Указ вступает в силу со дня опубликования.Накануне ввести нерабочие дни предложила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться, что сказывается на показателях смертности. Уровень иммунитета от COVID-19, как подчеркнула вице-премьер, в стране составляет чуть более 45%. При этом еще во время послания Федеральному собранию Путин давал поручение к осени достигнуть 80% с учетом переболевших.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: как заявила глава ведомства Анна Попова, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211020/masochnyy-1755341797.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни с 30 по 7 ноября Президент Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19. При этом руководители регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости выходные можно продлить и после седьмого числа, добавил Путин. 2021-10-20T18:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, коронавирус в россии